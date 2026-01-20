Unión perfila el equipo y Madelón ya tiene casi todo listo para el estreno ante Platense

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Leonardo Madelón le dio forma al equipo titular de Unión para recibir a Platense, con dos variantes obligadas en relación al último cotejo de 2025.

20 de enero 2026 · 12:33hs
La cuenta regresiva llegó a su tramo final y en Unión las señales empiezan a ser claras. Tras el entrenamiento de este martes por la mañana, Leonardo Madelón dejó prácticamente definido el equipo que este jueves 22 de enero, desde las 20, debutará en el Torneo Apertura frente a Platense, en el estadio 15 de Abril.

El ensayo táctico terminó de despejar dudas y confirmó que el entrenador apostará por una base conocida, con dos modificaciones puntuales respecto del último compromiso oficial disputado en 2025, cuando el Tate cayó 2-1 ante Gimnasia de La Plata en los octavos de final del Clausura.

Dos cambios y un equipo que se consolida en Unión

Las variantes serán obligadas y estratégicas. Bajo los tres palos se producirá el estreno oficial de Matías Mansilla, quien llegó desde Estudiantes luego de un paso a préstamo por Central Córdoba, club en el que ya había trabajado con Madelón. El arquero ocupará el lugar de Matías Tagliamonte, quien regresó a Racing y será tenido en cuenta por Gustavo Costas.

Matías Mansilla será la cara nueva del equipo titular de Unión en relación al último cotejo de 2025.

Matías Mansilla será la cara nueva del equipo titular de Unión en relación al último cotejo de 2025.

La segunda modificación aparece en la mitad de la cancha. Rafael Profini se ganó un lugar entre los titulares y reemplazará a Mauricio Martínez, hoy nuevamente en Rosario Central, donde se entrena de manera diferenciada mientras busca rescindir su contrato. No se descarta que, si logra la libertad de acción, su nombre vuelva a escena en Santa Fe, pero por ahora el lugar será para el joven volante.

Defensa firme y decisiones que marcan rumbo

En el fondo, Madelón ratificó nombres que empiezan a repetirse y a construir continuidad. Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco serán los laterales titulares, pese a que ambos aparecen en el radar de otros clubes en este mercado. En la zaga central, Maizon Rodríguez, de buen rendimiento ante Alianza Lima, se mantendrá junto a Valentín Fascendini, formando una dupla que comienza a afianzarse.

El mediocampo tendrá un claro eje en Profini y Mauro Pittón, encargados de ordenar y equilibrar al equipo. Por las bandas, Julián Palacios se moverá por derecha y Franco Fragapane por izquierda, a quien el DT decidió sostener tras un cierre de preparación convincente.

La única duda aparece en la ofensiva. Cristian Tarragona será el centrodelantero titular, mientras que su acompañante se definirá sobre la hora: Agustín Colazo corre con ventaja, aunque Marcelo Estigarribia sigue en carrera y la decisión final quedará para las últimas horas.

Ajustes finales y concentración

La planificación marca que este miércoles a las 8.30, el plantel volverá a entrenarse en Casa Unión, para luego quedar concentrado por la noche. El objetivo es pulir detalles tácticos, administrar cargas físicas y llegar en óptimas condiciones al primer desafío oficial del año.

Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de algunos futbolistas con molestias, como Augusto Solari, quien no participó del amistoso ante Defensor Sporting. No será arriesgado si no está al ciento por ciento.

Con el plan casi delineado y las piezas acomodadas, Unión entra en modo competencia. El jueves, en casa y ante su gente, comenzará un nuevo recorrido. Y Madelón ya dejó en claro que la base está armada.

