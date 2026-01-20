¿Hay chances de que Unión pueda repatriar a Mauricio Martínez?

Uno Santa Fe | Unión | Unión

El nombre de Mauricio Martínez vuelve a instalarse en Unión ante lo hostil del mercado, más allá de que no hay gestiones concretas con Central.

20 de enero 2026 · 09:13hs
El nombre de Mauricio Martínez vuelve a instalarse en el radar de Unión, aunque por ahora más desde la posibilidad latente que desde una negociación concreta. El mediocampista, con contrato vigente en Rosario Central hasta el 31 de diciembre, atraviesa un presente incómodo y su futuro aparece envuelto en incertidumbre, un escenario que el Tatengue sigue de cerca.

Un regreso con dos caras para Mauricio Martínez en Unión

Caramelo ya tuvo su segundo ciclo en Unión, cuando retornó en el mercado de pases del verano pasado. Aquella etapa tuvo un inicio deslucido bajo la conducción de Cristian González, pero el panorama cambió de manera marcada con el regreso de Leonardo Madelón. Con el entrenador histórico, Martínez levantó su nivel, mostró versiones futbolísticas de peso y volvió a ser influyente, aunque sin lograr la regularidad que pretendían ambas partes.

Pese a ese repunte, Unión optó por no ejecutar la opción de compra que tenía a disposición: 350 mil dólares por el 50% de su ficha. La decisión marcó un punto de inflexión y derivó en el retorno del volante a Rosario Central.

Un presente complejo en Rosario Central

Lejos de encontrar continuidad, Martínez fue marginado del plantel profesional del Canalla y actualmente se entrena de manera diferenciada. Su contrato, además de extenso en términos salariales, se convirtió en una carga que el club rosarino pretende cortar antes del inicio de la temporada.

La intención del futbolista es clara: salir con libertad de acción para poder definir su futuro. Sin embargo, Central mantiene una postura firme y busca un resarcimiento económico, lo que complica cualquier salida inmediata.

Madelón y las prioridades del mercado

En este contexto aparece Unión, aunque no como actor principal por ahora. Para Madelón, la prioridad en ese puesto fue el uruguayo Rodrigo Saravia, una gestión que incluso avanzó tras su desvinculación de Belgrano. No obstante, esa chance se fue dilatando y todo indica que el volante volvería a Europa, lo que dejó abierto un interrogante en el armado del mediocampo.

Más allá de eso, el escenario no es sencillo. Martínez cuenta con otras propuestas y, según trascendió, no habría tomado de la mejor manera el hecho de no ser la primera opción del DT rojiblanco, un factor que también pesa en la ecuación.

Una puerta entreabierta

Hoy, la realidad marca que mientras no consiga la libertad de acción, para Unión es imposible avanzar formalmente por su regreso. La cuestión económica, sumada a la postura de Rosario Central, frena cualquier intento concreto.

Aun así, en el mundo Tatengue no descartan nada. El mercado sigue abierto y la situación de Caramelo podría destrabarse sobre el cierre. No es una gestión avanzada ni una prioridad inmediata, pero tampoco un nombre tachado. En Santa Fe saben que, si se alinean las condiciones, la chance de un nuevo retorno merece al menos ser evaluada.

