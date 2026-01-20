Rafael Profini, ante la chance que tanto esperaba en Unión

Rafael Profini tendrá la gran oportunidad de arrancar como titular en Unión, respaldado por un mercado muy hostil y la convicción de Leo Madelón.

El inicio de una nueva temporada suele reordenar prioridades y abrir puertas que parecían cerradas. En Unión , uno de los nombres que vuelve a tomar protagonismo es el de Rafael Profini, quien afronta una chance clave para afirmarse definitivamente en la mitad de la cancha del equipo de Leonardo Madelón.

El volante central atravesó un 2025 de contrastes muy marcados. En la primera parte del año fue una pieza recurrente con Cristian González como entrenador, acumulando partidos, minutos y confianza. Sin embargo, el regreso de Leonardo Madelón modificó el escenario: el DT optó por Mauricio Martínez y Mauro Pittón, dos futbolistas de su confianza, y Profini pasó a un rol claramente secundario.

Del protagonismo al repliegue en Unión

Los números reflejan con claridad ese recorrido irregular. En el Torneo Apertura 2025, Profini disputó 10 partidos, sumó una asistencia y acumuló 765 minutos, cifras que hablan de continuidad y respaldo del cuerpo técnico. A ese buen rendimiento se le agregaron cinco encuentros en la Copa Sudamericana (402 minutos) y su presencia en Copa Argentina, donde fue titular y completó los 90 minutos, consolidando una imagen positiva en un rol que, a priori, no parecía estar en los planes principales.

Rafael Profini.jpg Rafael Profini será el nuevo socio de Mauro Pittón en el mediocampo de Unión. IG rafaelprofini

El escenario cambió drásticamente en el Torneo Clausura. Allí apenas participó en siete partidos, pero con solo 103 minutos en cancha, siempre ingresando desde el banco y sin chances de ser titular. Una decisión que llamó la atención por el nivel mostrado durante gran parte del año. El balance final de la temporada cerró en 23 partidos oficiales y 1.360 minutos, con una asistencia, repartidos de manera muy desigual.

El contexto que lo vuelve a poner en carrera

Hoy, el panorama es distinto. La salida de Mauricio Martínez, la imposibilidad de cerrar la llegada del uruguayo Rodrigo Saravia y un mercado de pases que aún sigue abierto —aunque sin demasiadas alternativas en ese puesto— le devuelven a Profini una oportunidad concreta. Incluso, más allá de que no se descarta reactivar gestiones por Caramelo Martínez, el ex Talleres aparece como la principal opción para acompañar a Mauro Pittón en el doble cinco.

Esa señal ya tuvo un primer indicio: Profini fue titular en la victoria 2-1 ante Alianza Lima, en el debut de Unión en la Serie Río de la Plata. Tras el encuentro, las imágenes televisivas mostraron un gesto que no pasó inadvertido: Leonardo Madelón felicitándolo personalmente, una escena que alimentó la expectativa sobre su nuevo rol.

El Apertura, una prueba decisiva

Todo indica que Rafael Profini volverá a estar desde el inicio en el debut del Torneo Apertura, este jueves 22 de enero a las 20, cuando Unión reciba a Platense en el estadio 15 de Abril. Será, probablemente, su gran examen: con pocas alternativas naturales en el puesto y el mercado todavía abierto, el volante tiene la posibilidad de adueñarse del lugar y cambiar definitivamente su historia reciente.

Después de un año de luces y sombras, Profini vuelve a tener el escenario servido. Esta vez, dependerá de él transformar la oportunidad en continuidad y demostrar que puede ser mucho más que una solución de recambio en el mediocampo rojiblanco.