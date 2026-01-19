Uno Santa Fe | Unión | Unión

San Lorenzo se metió en la puja con Unión en busca de Diego Tarzia

Pese a tener varias inhibiciones, apareció San Lorenzo interesado en el extremo Diego Tarzia, que le gusta a Leonardo Madelón para Unión

19 de enero 2026 · 18:41hs
La situación de Diego Tarzia empieza a tomar temperatura en el mercado. El extremo, que perdió protagonismo en Independiente, analiza seriamente un cambio de aire y San Lorenzo apareció en la puja por sumarlo. Un movimiento que vuelve más compleja la intención de Unión.

• LEER MÁS: Unión asuma al pibe Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

El interés del Tate no es nuevo. Incluso, Leonardo Madelón lo blanqueó públicamente días atrás. “Es un jugador que me interesa y nos puede venir bien, pero no está fácil”, confesó el entrenador, anticipando un escenario que hoy empieza a confirmarse con la aparición de nuevos pretendientes.

• LEER MÁS: ¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

San Lorenzo, un competidor para Unión por Tarzia

A la competencia inicial de Platense, ahora se sumó San Lorenzo, que pese a atravesar serios inconvenientes económicos y mantener inhibiciones vigentes, decidió avanzar. En el fútbol argentino, la sola chance de que un club grande se muestre interesado suele inclinar la balanza, aun cuando las condiciones no sean las ideales.

En Unión, además de lo estrictamente futbolístico, se analiza con atención el entorno del jugador, un aspecto que no pasa desapercibido y que en más de una ocasión generó ruido por situaciones extradeportivas. Es un factor que pesa en la evaluación final.

• LEER MÁS: Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

De todos modos, Tarzia prioriza una oportunidad en el exterior, alternativa que hoy encabeza su lista de preferencias. Mientras tanto, el Tate sigue atento, aunque consciente de que el panorama se volvió más empinado.

• LEER MÁS: Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Interés hay. Necesidad también. Pero con más actores en escena, Unión sabe que la negociación por Tarzia está lejos de resolverse y que el margen de maniobra es cada vez más estrecho.

Sin misterios: el Unión de Madelón ya está armado para el estreno

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Corvalán, el posteo que reavivó el debate en Unión en plena negociación por su salida

Miguel del Sel se mostró confiado por el presente de Unión.

"Lo veo muy bien a Unión, el plantel no se desarmó y eso es positivo"

