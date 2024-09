Unión pierde a Miguel Torrén por lesión para visitar a Lanús

"Miguel Torrén se realizó estudios de imágenes que muestran lesión miofibrilar grado 2 en bíceps femoral de muslo izquierdo. Realiza tratamientos médicos y kinesiológicos aguardando su evolución", expone que no hace otra cosa más clara que diagnostica un desgarro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1833183856888873250&partner=&hide_thread=false Parte médico



Miguel Torrén: se realizó estudios de imágenes que muestran lesión miofibrilar grado 2 en bíceps femoral de muslo izquierdo. Realiza tratamientos médicos y kinesiológicos aguardando su evolución. pic.twitter.com/fHz7PLoSSQ — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 9, 2024

Unión pierde por varios partidos a Miguel Torrén

Una baja sensible por más que no viene siendo titular, ya que es la primera alternativa a los titulares Nicolás Paz, Franco Pardo y Claudio Corvalán. Encima no hubo incorporaciones, por lo que se vuelve un dolor de cabeza importante para Cristian González, que debería apostar por algún juvenil o bien modificar el esquema en caso de ser necesario.

• LEER MÁS: Kily González, con todos los titulares a su orden en Unión

Siempre se dice la recuperación de un desgarro lleva tres semanas, pero atendiendo a la poca actividad de Torrén y que no es un pibe, podría demandarle un tiempo mayor. Pero dependerá claramente del día a día. Escollos con lo que se debe lidiar luego de finalizarse el plazo para potenciar el plantel.