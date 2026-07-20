El regreso más esperado: Unión presentó la vuelta de Ignacio Malcorra

A los 38 años, Ignacio Malcorra cumplió su deseo de regresar a Unión, que lo presentó con una producción especial en redes sociales

El lunes trajo grandes noticias para Unión . Luego de anunciar oficialmente la llegada de Eric Ramírez , el club guardó un lugar especial para uno de los regresos más esperados de los últimos años: Ignacio Malcorra. Diez años después, el mediocampista regresó a Santa Fe para afrontar un nuevo desafío.

Unión presentó a Ignacio Malcorra

A sus 38 años, decidió que era el momento indicado. La institución no dejó pasar la magnitud del acontecimiento y preparó una producción especial para anunciar su incorporación. Las redes sociales del club se vistieron de gala para darle la bienvenida a uno de los futbolistas más queridos por los hinchas.

La casualidad nos vuelve a juntar, diez años después… pic.twitter.com/ymS7IffOYP — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 20, 2026

El regreso de Malcorra no es uno más. Su nombre quedó grabado en la memoria del pueblo rojiblanco por su talento, sus goles y el liderazgo futbolístico que mostró durante su primera etapa. Su pegada, su capacidad para generar juego y su identificación con el club hicieron que el anhelo de volver estuviera siempre latente.

• LEER MÁS: Unión apunta a tener las habilitaciones de los refuerzos una vez resueltas las inhibiciones

Ahora, con una extensa trayectoria en el fútbol argentino sobre sus espaldas, el volante regresa para aportar experiencia y jerarquía al plantel que conduce Leonardo Madelón. Su llegada representa un salto de calidad para un equipo que buscará ser protagonista en el Torneo Clausura. En las últimas horas firmó su contrato. No se confirmó la duración, pero sería por un año.

Victor Ignacio Malcorra ya es jugador de Unión. Firmó su contrato junto al Director Deportivo Santiago Zurbriggen y ya entrena junto al resto del plantel.



Bienvenido a casa pic.twitter.com/JPK6eEkP5q — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 20, 2026

Malcorra se suma a un mercado de pases que ya ilusiona a los hinchas. Mauro Luna Diale y Eric Ramírez fueron otras de las caras nuevas confirmadas por la dirigencia, que apostó fuerte para reforzar al equipo en la segunda parte de la temporada.