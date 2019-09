¿Unión prepara una apelación para bajar la sanción de Bottinelli?

Durante la semana pasada, lo más importante en Unión pasaba por conocer las sanciones que recibirían Damián Martínez y Jonathan Bottinelli por sus expulsiones ante San Lorenzo. Se presumía que al lateral le iban a dar solo una fecha de suspensión porque fue una jugada de doble amarilla. Sin embargo, había dudas y se temía que el castigo para el zaguero sea mayor.

• LEER MÁS: Los lesionados, el gran interrogante para visitar a Arsenal

Este interrogante venía de la mano del informe del árbitro Nicolás Lamolina, que expuso que sintió dos empujones, un improperio ("payaso") y un pelotazo contra Gerónimo Poblete. Amén de la situación, que no se justifica para nada, hay acciones que quizás tienen otra interpretación. No son tan visibles los contactos que expuso el juez y por eso el club armó una defensa con videos y otros detalles más, seguida de la presencia del propio jugador para hacer su descargo, en pos de salir lo más airoso posible.

Embed

Pero el escenario estaba claro que no era el más halagüeño y que de dos fechas de inhabilitación no zafaba. Llegó el esperado jueves y el Tribunal de Disciplina de la AFA no tuvo contemplaciones y dispuso que esté tres fechas parado. Para muchos en el mundo rojiblanco, la sacó barata, pero para otros no tanto. Además, le aplicaron tres meses sin poder ser capitán, algo quizás menor.

• LEER MÁS: ¿Cómo le fue a Unión sin Jonathan Bottinelli?

El detalle que algunos observaron es que podrá estar en el Clásico del domingo 6 de octubre, a las 15.30, en el estadio 15 de Abril. Pero este inicio de semana puede que venga con más novedades al respecto, ya que la dirigencia estaría analizando seriamente presentar una apelación para intentar bajar las fechas. Más que nada, porque quedaría por lo menos un mes sin jugar y, en el fútbol profesional actual, es dar ventajas.

Jonathan Bottinelli.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Será cuestión de ver si finalmente avanza esta idea o queda desechada, ya que demanda de tiempo y la predisposición también de AFA, que suele mantenerse en su postura, mucho más con equipos del interior en comparación a otros de Capital Federal, cuyo peso es mayor. De igual modo se haría el intento para buscar que por lo menos sean dos y no tres fechas.

• LEER MÁS: Madelón tendría decidido no arriesgar a Carabajal

Se sabe la jerarquía que le da Bottinelli al equipo y el plantel y por eso se trataría de agotar todas las instancias para tenerlo a disposición. Aunque la realidad es compleja y, como viene la mano, habrá que ir sabiendo que otro jugador tendrá que reemplazarlo en lo que viene en la Superliga.