Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

Se conoció la lista de convocados de Unión para visitar a Central Córdoba por la fecha 12 de la zona A del Clausura. Varias novedades

Unión completó este jueves por la mañana su último entrenamiento en el predio de Casasol y emprendió viaje rumbo a Santiago del Estero, donde este viernes, desde las 16.45, visitará a Central Córdoba por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura .

El plantel partió en dos colectivos hacia el norte del país con una lista de convocados que presenta una ausencia de peso: Diego Díaz . Quedó al margen por un problemas de salud, del que está mucho mejor. Sigue con los estudios médicos. El que respondió bien es Marcelo Estigarribia, que estará a disposición.

Más allá de esas bajas, Leonardo Madelón mantuvo la base de los jugadores que viene utilizando en los últimos compromisos, buscando sostener la regularidad mostrada en las últimas fechas.

Con la delegación en Santiago, el Tate ajusta los últimos detalles para un encuentro que puede ser determinante en su objetivo de cerrar el certamen con una buena imagen y seguir sumando en la tabla.

Los convocados de Unión