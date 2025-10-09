Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

Se conoció la lista de convocados de Unión para visitar a Central Córdoba por la fecha 12 de la zona A del Clausura. Varias novedades

9 de octubre 2025 · 21:03hs
Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

Unión completó este jueves por la mañana su último entrenamiento en el predio de Casasol y emprendió viaje rumbo a Santiago del Estero, donde este viernes, desde las 16.45, visitará a Central Córdoba por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura.

• LEER MÁS: Unión ya sabe cuándo recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Clausura

El plantel partió en dos colectivos hacia el norte del país con una lista de convocados que presenta una ausencia de peso: Diego Díaz . Quedó al margen por un problemas de salud, del que está mucho mejor. Sigue con los estudios médicos. El que respondió bien es Marcelo Estigarribia, que estará a disposición.

• LEER MÁS: Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Más allá de esas bajas, Leonardo Madelón mantuvo la base de los jugadores que viene utilizando en los últimos compromisos, buscando sostener la regularidad mostrada en las últimas fechas.

• LEER MÁS: El nuevo plan que Madelón desplegará en Unión en Santiago del Estero

Con la delegación en Santiago, el Tate ajusta los últimos detalles para un encuentro que puede ser determinante en su objetivo de cerrar el certamen con una buena imagen y seguir sumando en la tabla.

• LEER MÁS: Diego Armando Díaz sigue bajo observación y es baja en Unión

Los convocados de Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1976437522780864921&partner=&hide_thread=false

Unión Central Córdoba Leonardo Madelón
