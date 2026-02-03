Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

Unión que posee el 30% de la ficha de Juan Ignacio Nardoni está muy atento ante la chance concreta de que el volante sea transferido a Gremio

3 de febrero 2026 · 23:08hs
Juan Ignacio Nardoni se marcharía a Gremio y Unión recibiría un dinero muy importante.

El mediocampista de Racing Juan Nardoni no disputó el encuentro del pasado lunes que terminó en derrota por 3-1 ante Tigre en la tercera fecha del Torneo Apertura y estaría cerca de dejar la “Academia” para sumarse al Gremio de Brasil. Y en Unión se frotan las manos, ya que el Tate tiene el 30% de la ficha del futbolista.

Nardoni cerca de irse a Gremio

Según se menciona, el conjunto de Porto Alegre elevó una oferta de 8 millones de dólares -más dos adicionales si cumple una serie de objetivos- por el mediocampista de 23 años, quien estaría próximo a dejar el club.

De esta manera, el volante surgido en las inferiores de Unión estaría a una sola firma de dejar la institución de Avellaneda para desembarcar en el país carioca luego de que la Comisión Directiva albiceleste, comandada por Diego Milito, habría aceptado la propuesta.

Nardoni llegó a Racing a mediados de 2023 por 6 millones de la divisa estadounidense, proveniente del “Tatengue”, y tras 126 encuentros, 5 goles, 7 asistencias y 3 títulos (Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025), parecería transitar sus últimos momentos bajo las órdenes de Gustavo Costas.

En un principio se especuló que la ausencia del centrocampista en la derrota ante el “Matador” se debía a preservar al jugador en caso de una lesión que trunque las negociaciones. No obstante, más adelante el director técnico confirmó que se trató de una decisión táctica, con la idea de probar el esquema 3-4-3.

Mientras tanto, Racing sufre en el Torneo Apertura: no sumó ningún punto hasta el momento y acumula tres caídas de manera consecutiva ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central y el propio Tigre.

