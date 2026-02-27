Unión tendrá una pieza clave en alerta amarilla para visitar a Instituto

Pensando en el partido ante Instituto de la 8ª fecha, Leonardo Madelón analiza qué formación poner en Unión considerando que un jugador clave está en capilla

El triunfo en Junín dejó más que tres puntos para Unión , ya que también encendió una señal de alerta. El lateral Lautaro Vargas llegó a la cuarta amonestación y llegará condicionado al cotejo del domingo que viene en el Mario Alberto Kempes ante Instituto por la 8ª fecha.

• LEER MÁS: Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

El defensor fue amonestado en el encuentro ante Sarmiento de Junín, sumando así la cuarta tarjeta en lo que va del Torneo Apertura, por lo que está en capilla de cara al duelo ante la Gloria.

• LEER MÁS: Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Esta situación abre un interrogante en el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón. Si bien Vargas es una pieza importante en la estructura defensiva, no se descarta que el entrenador opte por preservarlo para evitar una suspensión en un tramo exigente del campeonato.

Lautaro Vargas Prensa Unión

En ese escenario, aparece como alternativa el uruguayo Emiliano Álvarez, quien podría tener su oportunidad desde el inicio si el DT decide administrar las cargas y los riesgos. Por otra parte, otro de los jugadores que también deberá cuidarse es Marcelo Estigarribia, que acumula tres amonestaciones.

• LEER MÁS: Rafael Profini, el titiritero silencioso de la goleada tatengue

Con el calendario avanzando y cada detalle contando, Madelón deberá evaluar si mantiene la base o introduce variantes para proteger a sus futbolistas, en un momento donde Unión busca sostener su buen presente sin perder piezas en el camino.

Las cuatro amarillas de Vargas en Unión

Fecha 1 vs. Platense

Fecha 3 vs. Gimnasia (M)

Fecha 4 vs. Central Córdoba

Fecha 7 vs. Sarmiento