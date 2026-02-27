Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tendrá una pieza clave en alerta amarilla para visitar a Instituto

Pensando en el partido ante Instituto de la 8ª fecha, Leonardo Madelón analiza qué formación poner en Unión considerando que un jugador clave está en capilla

Ovación

Por Ovación

27 de febrero 2026 · 17:02hs
Unión tendrá una pieza clave en alerta amarilla para visitar a Instituto

Prensa Unión

El triunfo en Junín dejó más que tres puntos para Unión, ya que también encendió una señal de alerta. El lateral Lautaro Vargas llegó a la cuarta amonestación y llegará condicionado al cotejo del domingo que viene en el Mario Alberto Kempes ante Instituto por la 8ª fecha.

• LEER MÁS: Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

El defensor fue amonestado en el encuentro ante Sarmiento de Junín, sumando así la cuarta tarjeta en lo que va del Torneo Apertura, por lo que está en capilla de cara al duelo ante la Gloria.

• LEER MÁS: Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Esta situación abre un interrogante en el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón. Si bien Vargas es una pieza importante en la estructura defensiva, no se descarta que el entrenador opte por preservarlo para evitar una suspensión en un tramo exigente del campeonato.

Lautaro Vargas

En ese escenario, aparece como alternativa el uruguayo Emiliano Álvarez, quien podría tener su oportunidad desde el inicio si el DT decide administrar las cargas y los riesgos. Por otra parte, otro de los jugadores que también deberá cuidarse es Marcelo Estigarribia, que acumula tres amonestaciones.

• LEER MÁS: Rafael Profini, el titiritero silencioso de la goleada tatengue

Con el calendario avanzando y cada detalle contando, Madelón deberá evaluar si mantiene la base o introduce variantes para proteger a sus futbolistas, en un momento donde Unión busca sostener su buen presente sin perder piezas en el camino.

Las cuatro amarillas de Vargas en Unión

Fecha 1 vs. Platense

Fecha 3 vs. Gimnasia (M)

Fecha 4 vs. Central Córdoba

Fecha 7 vs. Sarmiento

Unión Instituto Lautaro Vargas
Noticias relacionadas
cifras que explican por que union se trajo todo desde junin

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

union no para y ya piensa en instituto con ¿una posible rotacion?

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Unión de Santa Fe estará presente en la prueba de aguas abiertas en Almafuerte.  

Se viene la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

cristian tarragol, el nueve que sostiene la ilusion y que union debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Lo último

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Los Pumas 7s confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Los Pumas 7's confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Último Momento
Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Los Pumas 7s confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Los Pumas 7's confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Se confirmó el fixture de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se confirmó el fixture de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en las semifinales

Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en las semifinales

Ovación
Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Rafael Profini, el titiritero silencioso de la goleada tatengue

Rafael Profini, el titiritero silencioso de la goleada tatengue

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos