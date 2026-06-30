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Profini fue presentado en Kharkiv y Unión espera para descomprimir su crisis

El volante de 22 años fue presentado oficialmente en el club ucraniano. Mientras en Europa se habla de una operación cercana a los 2,5 millones de euros, en Santa Fe se manejó una cifra de 3 millones de dólares.

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 17:54hs
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Profini fue presentado en Kharkiv y Unión espera para descomprimir su crisis

La transferencia de Rafael Profini ya quedó oficialmente consumada. El mediocampista surgido de las inferiores de Unión fue presentado como nuevo jugador del FK Kharkiv de Ucrania, donde firmó un contrato por tres temporadas, con una opción para extender el vínculo por un año más.

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Desde el club europeo anunciaron la llegada del santafesino de 22 años y, además, trascendieron detalles económicos de la operación. Según la información difundida en Ucrania, Kharkiv habría desembolsado alrededor de 2,5 millones de euros, además de acordar un 20% de plusvalía para Unión en caso de una futura venta.

Diferencias en los montos entre Unión y Kharkiv

La cifra difundida en Europa no coincide exactamente con la que se manejó en Santa Fe durante las negociaciones. En el entorno rojiblanco siempre se habló de una venta cercana a los 3 millones de dólares, por lo que ahora resta conocer oficialmente cómo quedó estructurada la operación y cuál será el monto final que ingresará a las arcas del club.

Más allá de la diferencia entre euros y dólares, la venta representa uno de los ingresos más importantes que concretó Unión en los últimos mercados de pases.

Un dinero muy esperado para las arcas de Unión

En un contexto económico complejo, la llegada de esos fondos aparece como una noticia de enorme relevancia para la dirigencia encabezada por Luis Spahn.

El club arrastra distintos compromisos financieros, entre ellos las inhibiciones en FIFA, además de reclamos y deudas con otras instituciones que limitan el normal desarrollo del mercado de pases.

Por eso, la expectativa pasa ahora por el momento en que el dinero quede acreditado en las cuentas de Unión para comenzar a regularizar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, liberar el camino para que Leonardo Madelón pueda contar con las incorporaciones que vayan llegando.

Un paso importante para Profini

Para Rafael Profini también representa un salto trascendental en su carrera. Tras consolidarse en la Primera de Unión, el volante tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo, donde buscará continuar su crecimiento en una liga que sigue apostando por jóvenes talentos sudamericanos.

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Mientras el mediocampista inicia una nueva etapa en Ucrania, en Santa Fe aguardan que la operación no solo marque un récord económico reciente, sino que también se transforme en el punto de partida para empezar a ordenar un presente financiero que se volvió cada vez más complejo.

Unión Profini Ucrania
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