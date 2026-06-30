Otra deuda sale a la luz en Unión: Atlético Tucumán reclama por Estigarribia

Unión suma un nuevo frente económico. Atlético Tucumán inició un reclamo formal por la transferencia de Marcelo Estigarribia, con embargo sobre cuentas bancarias incluido.

Los problemas económicos de Unión siguen acumulándose. Mientras la dirigencia trabaja para levantar las dos inhibiciones que pesan sobre el club en FIFA, apareció un nuevo conflicto financiero que tiene como protagonista a Atlético Tucumán, institución que reclama una importante deuda por la transferencia del delantero Marcelo Estigarribia.

Según pudo saberse, el Decano acudió a la Cámara de Disputas de la AFA para exigir el pago de una obligación que asciende a 448.000 dólares, correspondiente a la operación mediante la cual Unión adquirió el ciento por ciento de la ficha del atacante en el mercado de pases de comienzos de 2025.

Un reclamo hacia Unión que ya llegó a la Justicia deportiva

La situación no quedó solamente en una intimación. Atlético Tucumán avanzó con un reclamo por un monto equivalente a 514 millones de pesos, producto de cheques emitidos por Unión que habrían sido rechazados.

Además, el club tucumano logró trabar un embargo sobre cuentas bancarias rojiblancas en el Banco Credicoop, una medida que vuelve a exponer el delicado presente financiero que atraviesa la institución santafesina.

Una operación millonaria para Unión

Cuando oficializó la incorporación de Estigarribia, Unión informó que adquiría el ciento por ciento de los derechos del futbolista y que el contrato se extendería hasta el 31 de diciembre de 2028.

La inversión anunciada por la institución fue de 1.600.000 dólares, más 252.800.000 pesos, estableciendo además una cláusula de rescisión de dos millones de dólares netos para el club.

Sin embargo, parte de ese compromiso económico todavía no habría sido cancelado y ahora derivó en un conflicto formal entre ambas instituciones.

Un panorama cada vez más complejo para Unión

El reclamo de Atlético Tucumán se suma a una lista de obligaciones que Unión intenta resolver. Belgrano mantiene un reclamo por 200.000 dólares vinculado a la transferencia de Agustín Colazo, mientras que en FIFA permanecen activas las inhibiciones promovidas por el ecuatoriano José Enrique Angulo, por una deuda cercana a los 90.000 dólares, y por Juventud Las Piedras de Uruguay, que reclama alrededor de 500.000 dólares por el pase de Maizon Rodríguez.

LEER MÁS: El plantel de Unión continúa con la puesta a punto y Madelón aguarda por definiciones

En este contexto, la dirigencia rojiblanca deberá afrontar una compleja agenda económica para normalizar la situación institucional y evitar que estos conflictos terminen condicionando la planificación deportiva de cara al Torneo Clausura.