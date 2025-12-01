Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

En Racing se dio una noticia impensada, que podría conspirar contra la intención de Unión de retener a Matías Tagliamonte. De qué se trata.

La decisión de Gabriel Arias de no renovar su contrato con Racing y marcharse libre a fin de año sacudió la agenda deportiva de Avellaneda, pero también podría tener repercusiones directas en Santa Fe. Es que Unión deberá resolver en los próximos días qué hacer con Matías Tagliamonte, quien tuvo un destacado segundo semestre bajo el arco tatengue y por quien posee una opción de compra de 500.000 dólares por el 50% de su ficha.

Hasta antes de conocerse la noticia sobre Arias, la dirigencia rojiblanca analizaba pedir una extensión del préstamo al club de Avellaneda, sin avanzar en la adquisición definitiva del arquero. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente.

Según confirman desde Buenos Aires, Racing podría retener a Tagliamonte para que sea arquero suplente, sobre todo por la posible partida de Facundo Cambeses, quien se consolidó como titular y también podría emigrar al fútbol internacional. En ese contexto, Unión corre el riesgo de perderlo si no ejecuta la opción de compra.

La noticia que alteró el escenario

“Bomba en Racing: Gabriel Arias decidió no renovar su contrato y se irá libre”. El arquero de 38 años no continuará en la Academia. Este lunes, ante Tigre en el Cilindro, será su despedida oficial. Arribó en 2018, conquistó cinco títulos (incluida la Superliga 2019 con Eduardo Coudet) y se convirtió en referente dentro del plantel. Sin embargo, relegado al banco en los últimos meses tras la consolidación de Cambeses —quien llegó incluso a la Selección Argentina—, optó por rechazar la oferta de renovación y buscar nuevos horizontes.

Su vínculo vence el 31 de diciembre y, más allá de que Racing podría avanzar en el Clausura, ya no volverá a defender el arco frente a su público.

Decisión clave para Unión

Con este escenario, en Unión saben que Tagliamonte quedó mejor parado en la consideración de Racing, lo que reduce las chances de un nuevo préstamo. Los directivos tatengues deberán evaluar con rapidez si invierten los 500.000 dólares para garantizar su continuidad, una cifra que en Santa Fe consideran elevada, pero que podría representar una apuesta estratégica tras su rendimiento en el Clausura.

No ejecutar la opción en tiempo y forma podría dejar al equipo sin uno de los puntos altos del semestre.

Qué piensa Unión

-Inicialmente: pedir otro préstamo a Racing.

-Ahora: ven crecer la posibilidad de que Racing lo requiera como backup.

-Alternativa concreta: hacer uso de la opción y asegurárselo.

-Riesgo: que postergar la decisión implique perder al arquero.

¿Qué decidirá el Tatengue?

La salida de Arias reordenó la escena en Avellaneda y, por rebote, puso a Unión en una encrucijada deportiva y económica. Tagliamonte fue uno de los pilares del último tramo de la temporada. Retenerlo con seguridad, ahora, solo depende de accionar antes que Racing defina su futuro bajo los tres palos. La pelota está en Santa Fe.