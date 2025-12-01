Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión inició su última semana de trabajo y analiza opciones para la pretemporada

El plantel de Unión afronta su última semana de entrenamientos antes de las vacaciones. Montevideo o Santa Fe, los lugares de pretemporada.

1 de diciembre 2025 · 08:30hs
Unión inició su última semana de trabajo y analiza opciones para la pretemporada

El plantel profesional de Unión regresó este lunes a los entrenamientos en Casa Unión, dando inicio a la última semana de actividad antes del comienzo del receso. Los trabajos se extenderán hasta el viernes 5 de diciembre, antes de que los jugadores inicien sus vacaciones. De acuerdo a la planificación inicial, el reencuentro está previsto para el 2 de enero por la tarde, aunque no se descarta que pueda haber modificaciones.

El descanso, más de lo previsto en Unión

Uno de los puntos que genera análisis puertas adentro es el extenso período de descanso, que es observado con atención por parte del cuerpo técnico y la dirigencia. Existe la posibilidad de que, en caso de considerarlo necesario, el regreso se adelante para entre Navidad y Año Nuevo, permitiendo realizar evaluaciones y comenzar la preparación física antes de lo estipulado.

En cuanto a la pretemporada, quedaría descartado el viaje a Mar del Plata por motivos económicos, una alternativa que había sido considerada inicialmente. En cambio, empieza a ganar terreno la opción de viajar a Montevideo para disputar la Serie Río de la Plata, aunque todavía no hay una definición oficial.

Desde el área deportiva analizan cuidadosamente este punto, ya que el antecedente reciente de la preparación realizada por el plantel que conducía Cristian González genera dudas.

En aquella oportunidad, los constantes viajes, las características de las canchas y la exigencia de los partidos amistosos disputados en la capital uruguaya derivaron en una preparación insuficiente, que luego se reflejó en un rendimiento físico deficitario durante la primera parte del año. Ese proceso terminó influyendo en la salida anticipada del entrenador.

Santa Fe, la alternativa a Mar del Plata

Por eso, no se descarta que la puesta a punto se realice íntegramente en Santa Fe, priorizando la estabilidad logística y el control del trabajo físico, considerando las experiencias anteriores.

Con varios aspectos por definir y a la espera de resoluciones oficiales, Unión transita sus últimos días de actividad en 2025 mirando de reojo la planificación. El objetivo es claro: no repetir errores y encarar el próximo año con una preparación acorde a las exigencias deportivas.

