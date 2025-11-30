Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

Unión tiene la chance de comprar el 80% de pase de Diego Díaz, pero los días pasan y no hay certezas pese a que la idea estaba. Ya tendría pretendientes

30 de noviembre 2025 · 16:36hs
¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

Mientras el plantel de Unión transita los últimos días de actividad antes de las vacaciones, la situación de Diego Díaz vuelve a instalarse como uno de los temas en la agenda dirigencial. Justamente se está en un momento de transición pensando en el armado del nuevo plantel y la pretemporada.

A mitad de año, el club decidió no ejecutar la primera opción de compra y dejó abierta la segunda posibilidad: adquirir el 80% del pase por 180.000 dólares (el 20% restante pertenece a Sportivo Las Parejas). Sin embargo, el tiempo corre y la decisión sigue en suspenso.

¿Unión comprará a Diego Díaz?

En los pasillos del club se analiza el caso, pero sin movimientos concretos. Mientras tanto, el jugador empieza a despertar interés fuera de Santa Fe: desde Chile y también desde clubes del ascenso ya preguntaron por su situación. Esa presión externa acelera un escenario que Unión deberá resolver tarde o temprano.

Una alternativa que se comentó puertas adentro es que el Tate compre el pase y luego lo ceda a préstamo, con el objetivo de que tenga el rodaje que quizás no logró en el semestre. Pero la ecuación no es tan simple: queda por conocer qué piensa Leonardo Madelón, quien en junio había sido claro en su pedido de retener al delantero.

Con pretendientes esperando, un monto accesible pero no menor y el cierre del año a la vuelta de la esquina, la pregunta vuelve a caer sobre la mesa: ¿Qué hará Unión con Diego Díaz? El margen para decidir es cada vez más chico.

