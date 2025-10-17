Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión llega al tramo final de Clausura sin garantizar su continuidad en Primera y pendiendo de un hilo en su clasificación a octavos de final.

17 de octubre 2025 · 14:22hs
Unión afrontará este martes a las 19.15 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Nazareno Arasa, un partido clave ante Defensa y Justicia, cargado de contexto y de presión por partida doble.

El duro presente de Unión en el Clausura

El equipo de Leonardo Madelón atraviesa un profundo bajón futbolístico que lo alejó de los primeros puestos y lo dejó en una posición incómoda tanto en la tabla del Torneo Clausura como en la lucha por la permanencia.

El Tatengue acumula cuatro partidos sin victorias, con dos empates consecutivos y dos derrotas previas, una racha que contrasta con el sólido arranque que lo había tenido como puntero de la Zona A.

En consecuencia, el encuentro ante el Halcón representa mucho más que tres puntos: es una prueba de carácter en medio de un momento donde el margen de error se achica.

Las presiones con las que llegará Unión ante Defensa y Justicia

Por un lado, Unión tiene la obligación de ganar para no seguir cediendo terreno en la carrera por mantenerse en Primera División. Por el otro, necesita sumar de a tres para sostenerse entre los puestos de clasificación a los octavos de final del Clausura, un objetivo que se fue complicando tras el último mes sin triunfos.

Además, el conjunto rojiblanco jugará con todos los resultados puestos, ya que el resto de la fecha se completará antes de su presentación. Esto le permitirá conocer de antemano si necesita ganar sí o sí para escapar del fondo y volver a zona de clasificación, o si un empate puede ser un alivio parcial en medio del bajón futbolístico, sirviendo para cortar la racha y recuperar algo de confianza.

Luego del cruce ante Defensa y Justicia, a Unión le quedarán tres finales por delante: visitará a Newell’s en Rosario, recibirá a Barracas Central y cerrará el torneo en Córdoba ante Belgrano, en el Gigante de Alberdi.

Con un calendario exigente y un clima de expectativa, el equipo de Madelón buscará reencontrarse con su mejor versión para recuperar solidez, resultados y tranquilidad en un tramo decisivo de la temporada.

