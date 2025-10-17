En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

Ni Unión fue el mejor equipo en las primeras fechas, como ahora tampoco es el peor. En este momento de crisis, debe apelar a la reflexión y tener paciencia

Más allá de la racha negativa, el balance de Unión en el Clausura es positivo.

Faltan cuatro fechas para que se termine la primera etapa del Torneo Clausura. Y la realidad indica que Unión está ubicado en la 5ª posición y en zona de clasificación a los playoffs.

Pero está claro que el ánimo se modificó y que la ilusión que generó en los hinchas esas tres victorias al hilo como visitante mutaron en la insatisfacción e incredulidad que imperan por estos días.

Los dos puntos obtenidos sobre los últimos 12 en juego, con cuatro partidos sin ganar y dos derrotas al hilo, pusieron un freno y todos los elogios que cosechaba el equipo se transformaron en críticas.

Y es algo lógico, ya que siempre queda en el recuerdo lo último que sucedió. Si la progresión hubiese sido al revés, ahora el análisis sería otro.

LEER MÁS: Remontada épica de la reserva de Unión para ganarle a Newell's y alcanzar el cuarto puesto

Lo cierto es que si a cualquier hincha le preguntaban antes de comenzar el Torneo Clausura si firmaban estar 5º a cuatro fechas del final, todos los hubiesen hecho con las dos manos.

Por lo cual, esta crisis no debe tapar lo bueno que hizo Unión en la primera parte de la competencia. Sabiendo que son muchas las cuestiones por mejorar.

Por ello y conociendo la forma en la que se maneja Leonardo Madelón, no hay lugar para volantazos ni tampoco para lamentos, y sí para buscar soluciones.

LEER MÁS: La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Claramente las últimas actuaciones encendieron las alarmas, pero no es para rasgarse las vestiduras. Unión está muy cerca de cumplir su primer objetivo que es mantener la categoría y tiene chances de meterse en los playoffs.

Por lo cual y pese a sentir frustración por este momento, el árbol no puede tapar el bosque y Unión con virtudes y defectos se mantiene vivo y con la chance de conseguir los objetivos.

Para ello deberá mejorar y el martes tiene una gran oportunidad recibiendo al único puntero que es Defensa y Justicia, dado que en caso de obtener un triunfo volverá a reforzar la confianza.