Unión, con una duda y otra certeza para recibir a Tigre

Y tal vez, más allá de la determinación final que le corresponde tomar al conductor, el otro tema pasa por disipar el interrogante en relación al goleador Jonatan Álvez.

Costó mucho su recuperación futbolística y el golazo en el Roberto Meléndez de Barranquilla fue un termómetro, como había anticipado el propio Munúa, que el atacante estaba en franco proceso de recuperación.

Pero una dolencia en la planta del pie le impide trabajar con normalidad y ante semejantes escollos que asoman en el camino, fundamentalmente también Nacional de Montevideo, la idea es no acelerar los procesos, no arriesgar, con lo cual si no está disponible, su reemplazante seguramente será Matías Gallegos.