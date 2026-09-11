El nuevo Unión de Madelón y los jugadores que perdieron protagonismo en el plantel

El Tatengue atraviesa un buen momento futbolístico, pero hay cuatro jugadores que quedaron al margen del proyecto de Madelón y viven situaciones diferentes.

con juveniles que ganaron espacio y futbolistas que lograron convertirse en alternativas importantes. Ese proceso también provocó que algunos integrantes del plantel quedaran relegados. Entre ellos aparecen Franco Fragapane, Augusto Solari, José Vanetta y Renzo Arzamendia, con presentes muy diferentes.

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Fragapane y Solari, todavía dentro del club

Franco Fragapane y Augusto Solari continúan siendo jugadores de Unión, aunque actualmente no están dentro de la consideración del cuerpo técnico. Ambos permanecen entrenando de manera diferenciada mientras esperan una posible solución para sus respectivos contratos.

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Durante el último mercado no pudieron encontrar una salida que permitiera finalizar sus vínculos con la institución. Tampoco hubo acuerdo para rescindirlos, por lo que seguirán ligados al club al menos hasta que vuelva a abrirse una posibilidad de resolver sus situaciones.

Además del aspecto deportivo, sus contratos representan un costo importante para Unión debido a los salarios que perciben.

Vanetta y Arzamendia, dos historias que terminaron lejos

El recorrido de José Vanetta fue diferente. Unión lo incorporó desde Juventud Antoniana como una apuesta pensando en su desarrollo, pero el delantero nunca consiguió hacerse un lugar en Primera ni llegó a disputar un partido oficial con la camiseta rojiblanca.

Después de pasar por diferentes préstamos, su etapa en Santa Fe llegó a su fin y actualmente continúa su carrera en Polykastro, del ascenso de Grecia.

Renzo Arzamendia tampoco pudo consolidarse en el equipo. El futbolista tuvo una experiencia en Rubio Ñu de Paraguay y posteriormente regresó a Sarmiento de Resistencia, donde busca encontrar la continuidad que no pudo conseguir durante su paso por Unión.

Así, mientras Madelón consolida un equipo con nuevas caras y mayor participación de los juveniles, estos cuatro futbolistas quedaron fuera de la estructura principal. Dos todavía pertenecen al club y esperan definir su futuro, mientras que los otros dos ya encontraron nuevos destinos.