Uno Santa Fe | Unión | Unión

El nuevo Unión de Madelón y los jugadores que perdieron protagonismo en el plantel

El Tatengue atraviesa un buen momento futbolístico, pero hay cuatro jugadores que quedaron al margen del proyecto de Madelón y viven situaciones diferentes.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 11:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El nuevo Unión de Madelón y los jugadores que perdieron protagonismo en el plantel

Prensa Unión

con juveniles que ganaron espacio y futbolistas que lograron convertirse en alternativas importantes. Ese proceso también provocó que algunos integrantes del plantel quedaran relegados. Entre ellos aparecen Franco Fragapane, Augusto Solari, José Vanetta y Renzo Arzamendia, con presentes muy diferentes.

LEER MÁS: Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Fragapane y Solari, todavía dentro del club

Franco Fragapane y Augusto Solari continúan siendo jugadores de Unión, aunque actualmente no están dentro de la consideración del cuerpo técnico. Ambos permanecen entrenando de manera diferenciada mientras esperan una posible solución para sus respectivos contratos.

LEER MÁS: Buena noticia para Unión: Tarragona recibió una fecha de suspensión

Durante el último mercado no pudieron encontrar una salida que permitiera finalizar sus vínculos con la institución. Tampoco hubo acuerdo para rescindirlos, por lo que seguirán ligados al club al menos hasta que vuelva a abrirse una posibilidad de resolver sus situaciones.

Además del aspecto deportivo, sus contratos representan un costo importante para Unión debido a los salarios que perciben.

Vanetta y Arzamendia, dos historias que terminaron lejos

El recorrido de José Vanetta fue diferente. Unión lo incorporó desde Juventud Antoniana como una apuesta pensando en su desarrollo, pero el delantero nunca consiguió hacerse un lugar en Primera ni llegó a disputar un partido oficial con la camiseta rojiblanca.

Después de pasar por diferentes préstamos, su etapa en Santa Fe llegó a su fin y actualmente continúa su carrera en Polykastro, del ascenso de Grecia.

Renzo Arzamendia tampoco pudo consolidarse en el equipo. El futbolista tuvo una experiencia en Rubio Ñu de Paraguay y posteriormente regresó a Sarmiento de Resistencia, donde busca encontrar la continuidad que no pudo conseguir durante su paso por Unión.

Así, mientras Madelón consolida un equipo con nuevas caras y mayor participación de los juveniles, estos cuatro futbolistas quedaron fuera de la estructura principal. Dos todavía pertenecen al club y esperan definir su futuro, mientras que los otros dos ya encontraron nuevos destinos.

Unión Madelón jugadores plantel
Noticias relacionadas
union fortacele su patrimonio con los primeros contratos de isla y peresutti

Unión fortacele su patrimonio con los primeros contratos de Isla y Peresutti

La cantera toma la palabra: Unión les dio lugar a los juveniles y ellos respondieron.

El buen presente de Unión tiene un sello propio y la cantera gana cada vez más protagonismo

implacable: union, en el top 3 de los mas efectivos del clausura

Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

union pierde a su goleador ante talleres y julian palacios aparece en escena

Unión pierde a su goleador ante Talleres y Julián Palacios aparece en escena

Lo último

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Último Momento
Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr van por un récord histórico que pertenece a River

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr van por un récord histórico que pertenece a River

Esperanza: detuvieron a un cuarto policía investigado por una presunta maniobra irregular en la planta de verificación

Esperanza: detuvieron a un cuarto policía investigado por una presunta maniobra irregular en la planta de verificación

Ovación
El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Scaloni todavía no dio la lista y todas las miradas apuntan a Messi

Scaloni todavía no dio la lista y todas las miradas apuntan a Messi

Dos santafesinos participarán de una concentración nacional M19 en Buenos Aires

Dos santafesinos participarán de una concentración nacional M19 en Buenos Aires

Se reanuda la actividad en el Torneo Oficial de hockey femenino

Se reanuda la actividad en el Torneo Oficial de hockey femenino

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe