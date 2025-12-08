Dómina, capítulo final: se fue libre de Unión y ya prepara su llegada al Cádiz

Jerónimo Dómina ya se fue, al menos informalmente, libre de Unión y ahora ultima detalles para recalar en Cádiz de España. Crónica de un final anunciado

La novela llegó a su último episodio, Jerónimo Dómina ya es jugador libre y tiene todo encaminado para acordar con Cádiz de la Segunda División de España. Una historia de tensión, idas y vueltas y, expectativas, pero cuyo final parecía escrito de entrada en Unión , más allá de la ilusión del presidente Luis Spahn de retenerlo con una renovación.

El delantero, de 20 años, tomó una decisión: quería dar el salto a Europa. Incluso después de dejar de ser representado por la empresa Squadra, la determinación no cambió. Su salida no tuvo reparos, ni siquiera por la forma.

• LEER MÁS: Unión se mueve en silencio: Spahn viaja a Buenos Aires en busca del nuevo secretario técnico

Unión recibió una oferta de resarcimiento que, lejos de conformar, terminó de incomodar al máximo dirigente rojiblanco: cerca de 100.000 dólares, según trascendidos. Una cifra que sonó más a formalidad que a compensación real para un futbolista de su proyección.

Jerónimo Dómina Jerónimo Dómina ya se fue de Unión y ahora prepara todo para sumarse a Cádiz. UNO Santa Fe | José Busiemi

Dómina ya se fue de Unión

Más allá de eso, al Tatengue le quedan por reglamento los 400.000 dólares correspondientes a los derechos de formación que debe asumir el club que lo contrate. Una cifra correcta en términos legales, pero insuficiente para el potencial que muchos imaginaban en Dómina.

• LEER MÁS: Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

El final no deja una buena imagen entre los hinchas. La sensación es de una salida poco elegante, sin el reconocimiento mutuo que solía acompañar a los juveniles surgidos del club. Así se cierra la historia entre Unión y Jerónimo Dómina: una relación que prometía mucho, pero que terminó marcada por desgaste, distancia y un adiós anunciado.