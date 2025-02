Unión y el Kily González volvieron a regalar el primer tiempo y el Tate cayó ante Tigre

El DT de Unión Kily se equivocó nuevamente con el planteo táctico y el equipo regaló el primer tiempo. Mejoró en el segundo pero no le alcanzó y perdió 1-0

Unión y su entrenador parecen empecinados en tropezar no solo dos veces, sino tres veces con la misma piedra. Y es que el Kily planteó mal el partido, desde los nombres y el sistema táctico y Unión perdió con Tigre 1-0.

El Tate regaló el primer tiempo y pese a reaccionar en el complemento no le alcanzó. Una muestra de lo equivocado que estuvo el DT fue que para iniciar el segundo tiempo, metió cuatro cambios al mismo tiempo, poniendo en cancha un equipo más lógico.

Unión regaló el primer tiempo y lo pagó muy caro

Unión volvió a repetir los errores evidenciados en los primeros tiempos de los partidos ante Estudiantes y Boca. Por lo que nuevamente se fue a los vestuarios perdiendo el partido ante Tigre por 1-0.

Fue realmente flojo el rendimiento del Tate en la primera etapa y fue superado por su rival. De hecho, antes de los 10' casi le marcan un gol, cuando Ignacio Russo quedó mano a mano con Thiago Cardozo, pero su remate fue salvado en la línea por Franco Pardo.

El Kily González volvió a mantener el esquema 5-3-2, un sistema agotado, pero además sorprendió con la formación, ya que incluyó entre los titulares a Mateo Del Blanco como volante interno y a Lucas Gamba, como delantero.

Tigre fue superior más allá de no generar tantas chances claras, pero Unión ni siquiera merodeó el área del Matador. Le costó mucho poder progresar en ataque, ya que los volantes rojiblancos no tuvieron profundidad y los puntas quedaron aislados.

Y a los 42' llegaría el gol de Tigre. Tiro de esquina desde el costado derecho y el cabezazo en soledad de Nehuén Paz, ya que Martínez ni siquiera alcanzó a incomodarlo. Muy floja cobertura del mediocampista tatengue en el gol del Matador.

El pobre primer tiempo de Unión obligó al DT a meter cuatro cambios para iniciar el segundo tiempo, cambiando el sistema y poniendo en cancha un equipo ambicioso.

Adentro: Julián Palacios, Ezequiel Ham, Franco Fragapane y el debut de Marcelo Estigarribia. Y los que salieron fueron: Paz, Bruno Pittón, Martínez y Gamba.

Y rápidamente surgió efecto, porque antes de los 10' Unión ya había generado dos chances muy claras para marcar. La primera fue un centro atrás de Mateo Del Blanco y un cierre estupendo de Banegas para evitar que Colazo debajo del arco definiera.

Y posteriormente, Franco Fragapane probó con un remate de zurda dentro del área, que propició una gran volada de Felipe Zenobbio para mandar la pelota al córner.

Embed - TIGRE DERROTÓ a UNIÓN en VICTORIA | #Tigre 1-0 #Union | Resumen

En esos primeros minutos, Unión dominaba el juego y acorralaba a Tigre dentro de su área. Aunque le falta mayor claridad, a la hora de resolver en los últimos metros.

A los 21' el Tate dispuso de otra opción concreta para llegar al empate, pero el muy buen centro de Del Blanco no encontró la pierna de ningún futbolista rojiblanco, pero sí la cabeza de un defensor de Tigre para despejar el balón al córner.

A esa altura, Unión merecía el empate, que no llegaba por no estar preciso dentro del área. Sostenía el balón, jugaba en campo rival, pero no acertaba en la última jugada.

Los minutos pasaban y el Tate no llegaba al empate, por obra y gracia de Zenobbio que a los 31' mandó al córner un gran remate de media distancia del Turco Ham, la figura del Tate en la segunda etapa.

Y cuando el Tate podía soñar con el empate, Tigre lo soprendió en una contra, Corvalán llegó tarde a cubrir, la arremetida de Romero, Cardozo fue al piso y fuera del área frenó el balón con la mano, por lo que fue expulsado.

Como el Kily había realizado los cinco cambios, Corvalán fue al arco. Y esa situación fue determinante para sepultar las chances de alcanzar el empate.

Otra derrota en condición de visitante y un arranque preocupante. En esta ocasión pudo empatar por lo hecho en el segundo tiempo, pero no le alcanzó ya que desperdició el primer tiempo, por decisión del Kily González.

Síntesis

Tigre: 12-Felipe Zenobio; 4-Martín Ortega, 30-Nehuén Paz, 40-Alan Barrionuevo, 3-Nahuel Banegas; 22-Julián López, 16-Lorenzo Scipioni; 20-Héctor Fértoli, 33-Elías Cabrera, 77-Maximiliano Zalazar; 29-Ignacio Russo. DT: Diego Davove.

Unión: 25-Thiago Cardozo; 22-Francisco Gerometta; 32-Nicolás Paz, 34-Franco Pardo, 3-Claudio Corvalán, 14-Bruno Pittón; 28-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 11-Mateo Del Blanco; 18-Lucas Gamba y 21-Agustín Colazo. DT: Cristian González.

Goles: PT 42' Nehuén Paz (T),

Cambios: ST 0' Julián Palacios x Paz (U), Ezequiel Ham x Bruno Pittón (U), Franco Fragapane x Martínez (U), Marcelo Estigarribia x Gamba (U), 12' Jabes Saralegui x Zalazar (T), Santiago González x López (T), David Romero x Cabrera (T), 33' Lionel Verde x Mauro Pittón (U), 39' Lucas Besozzi x Russo (T), 45' Sebastián Medina x Fértoli (T).

Expulsados: ST 41' Thiago Cardozo (U).

Amonestados: Colazo (U) y Fértoli (T).

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: José DellaGiovanna.