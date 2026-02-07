Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Tras la caída en Santiago del Estero, Unión ya trabaja pensando en el duelo del viernes ante San Lorenzo. Valentín Fascendini encendió una luz de alerta.

Ovación

Por Ovación

7 de febrero 2026 · 14:07hs
Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

@MaxiBravo17

La derrota ante Central Córdoba dejó secuelas futbolísticas y físicas, pero en Unión no hay tiempo para lamentos. El equipo de Leonardo Madelón ya puso la cabeza en San Lorenzo, rival al que recibirá el viernes 13 de febrero, desde las 20.

LEER MÁS: Unión, en modo off: el tropiezo de Santiago del Estero que enciende las alarmas

El partido se disputará en el estadio 15 de Abril, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Apertura. Será un partido clave para reencontrarse con la intensidad perdida y recuperar terreno en la tabla.

Fascendini, la principal preocupación en Unión

Uno de los puntos que dejó inquietud tras el encuentro en Santiago del Estero fue la situación de Valentín Fascendini. El defensor debió salir reemplazado tras sufrir un golpe en la pierna derecha, evidenciando molestias en la zona afectada. En su lugar ingresó Juan Pablo Ludueña, quien venía de una actuación sólida frente a Gimnasia de Mendoza y cumplió sin sobresaltos.

Fascendini.jpg

Por ahora no hubo parte médico oficial, aunque no se trataría de una lesión de gravedad. De todos modos, Fascendini será evaluado durante la semana y su presencia ante el Ciclón dependerá de la evolución diaria.

Solari, Menossi y un mediocampo bajo la lupa

Además del zaguero, el cuerpo técnico sigue de cerca la recuperación de Augusto Solari, que se resintió de un desgarro, y la puesta a punto de Lucas Menossi, último refuerzo del plantel. El ex Tigre continúa con trabajos específicos para alcanzar su mejor forma física y futbolística, mientras el DT analiza cuándo podrá contar con él desde el inicio.

Más allá de las cuestiones médicas, no se descartan modificaciones en la formación inicial. El rendimiento colectivo ante Central Córdoba dejó señales claras y Madelón evalúa la chance de retocar piezas y ajustar el funcionamiento, buscando mayor frescura, agresividad y presencia en los duelos, aspectos que fueron deficitarios en la última presentación.

LEER MÁS: Tres polémicas, tres fallos adversos para Unión en el inicio del Apertura

Con el respaldo de su gente y en su casa, Unión tendrá ante San Lorenzo una oportunidad inmejorable para mostrar una reacción. El desafío no será solo sumar puntos, sino también recuperar identidad y confianza, dos elementos que el equipo necesitará para no quedar atrapado en la irregularidad en este arranque del Apertura.

Unión San Lorenzo Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
madelon, molesto y autocritico: no fuimos el union que me gusta

Madelón, molesto y autocrítico: "No fuimos el Unión que me gusta"

un apagado union perdio por un grosero descuido defensivo ante un flojo central cordoba

Un apagado Unión perdió por un grosero descuido defensivo ante un flojo Central Córdoba

union en alerta: se enfrio la venta de nardoni a gremio

Unión en alerta: se enfrió la venta de Nardoni a Gremio

lionel verde vuelve a salir de union: ¿cual es su nuevo destino futbolistico?

Lionel Verde vuelve a salir de Unión: ¿cuál es su nuevo destino futbolístico?

Lo último

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Último Momento
Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Rankings internacionales: la UNL se afirma entre las universidades mejor posicionadas de Argentina y la región

Rankings internacionales: la UNL se afirma entre las universidades mejor posicionadas de Argentina y la región

Ovación
Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Los Pumas 7s sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Los Pumas 7's sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco