Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Tras la caída en Santiago del Estero, Unión ya trabaja pensando en el duelo del viernes ante San Lorenzo. Valentín Fascendini encendió una luz de alerta.

La derrota ante Central Córdoba dejó secuelas futbolísticas y físicas, pero en Unión no hay tiempo para lamentos. El equipo de Leonardo Madelón ya puso la cabeza en San Lorenzo, rival al que recibirá el viernes 13 de febrero, desde las 20.

El partido se disputará en el estadio 15 de Abril, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Apertura. Será un partido clave para reencontrarse con la intensidad perdida y recuperar terreno en la tabla.

Fascendini, la principal preocupación en Unión

Uno de los puntos que dejó inquietud tras el encuentro en Santiago del Estero fue la situación de Valentín Fascendini. El defensor debió salir reemplazado tras sufrir un golpe en la pierna derecha, evidenciando molestias en la zona afectada. En su lugar ingresó Juan Pablo Ludueña, quien venía de una actuación sólida frente a Gimnasia de Mendoza y cumplió sin sobresaltos.

Fascendini.jpg Prensa Unión

Por ahora no hubo parte médico oficial, aunque no se trataría de una lesión de gravedad. De todos modos, Fascendini será evaluado durante la semana y su presencia ante el Ciclón dependerá de la evolución diaria.

Solari, Menossi y un mediocampo bajo la lupa

Además del zaguero, el cuerpo técnico sigue de cerca la recuperación de Augusto Solari, que se resintió de un desgarro, y la puesta a punto de Lucas Menossi, último refuerzo del plantel. El ex Tigre continúa con trabajos específicos para alcanzar su mejor forma física y futbolística, mientras el DT analiza cuándo podrá contar con él desde el inicio.

Más allá de las cuestiones médicas, no se descartan modificaciones en la formación inicial. El rendimiento colectivo ante Central Córdoba dejó señales claras y Madelón evalúa la chance de retocar piezas y ajustar el funcionamiento, buscando mayor frescura, agresividad y presencia en los duelos, aspectos que fueron deficitarios en la última presentación.

Con el respaldo de su gente y en su casa, Unión tendrá ante San Lorenzo una oportunidad inmejorable para mostrar una reacción. El desafío no será solo sumar puntos, sino también recuperar identidad y confianza, dos elementos que el equipo necesitará para no quedar atrapado en la irregularidad en este arranque del Apertura.