Unión ya le apunta a Gimnasia con un regreso cantado y, ¿algunas dudas?

Unión ya puso manos a la obra con la mira en Gimnasia, a quien recibirá en los playoffs. Lautaro Vargas volverá a ser titular, y hay algunas dudas.

Después del empate frente a Belgrano que le permitió asegurar su lugar en los playoffs, Unión cambió rápidamente el chip y ya trabaja con la mira puesta en el duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que marcará el inicio de los playoffs del Clausura. El plantel tatengue realizó tareas en el predio Casasol, con la presencia de Leonardo Madelón enfocado en ajustar detalles tácticos y definir el once titular.

La gran novedad es la vuelta de Lautaro Vargas , quien cumplió con la fecha de suspensión tras llegar al límite de tarjetas amarillas. Con la limpieza de amonestaciones para los jugadores que llegaban condicionados, el defensor podrá reaparecer desde el inicio. Vargas ocuparía el lugar del uruguayo Emiliano Álvarez , que dejó una buena imagen ante el Pirata pero cedería su puesto.

Las principales incógnitas del entrenador pasan por los extremos. Por derecha, la disputa está entre Julián Palacios y Augusto Solari, con ventajas para el ex San Lorenzo. Por izquierda, la pulseada es entre Franco Fragapane y Nicolás Palavecino, aunque el ex Talleres aparece mejor posicionado.

En ofensiva también hay una competencia abierta: Agustín Colazo o Marcelo Estigarribia acompañarán a Cristian Tarragona en la delantera. Madelón analiza variantes para darle mayor profundidad a un equipo que busca mantener intensidad y continuidad ofensiva, especialmente pensando en los cruces eliminatorios.

Los 11 de Unión, con mucho tiempo de anticipación

Con ese panorama, los once que se perfilan para recibir al Lobo serían: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

Unión intentará afianzarse desde lo colectivo, recuperar solidez y ganar confianza de cara a lo que será el momento decisivo de la temporada. El encuentro ante Gimnasia será uno de los más importantes de los últimos años, ya que será en casa y le daría la chance de meterse entre los ocho, tomando como referencia que en cuartos de final volvería a ser local, ante Deportivo Riestra o Barracas Central.