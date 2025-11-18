Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya le apunta a Gimnasia con un regreso cantado y, ¿algunas dudas?

Unión ya puso manos a la obra con la mira en Gimnasia, a quien recibirá en los playoffs. Lautaro Vargas volverá a ser titular, y hay algunas dudas.

Ovación

Por Ovación

18 de noviembre 2025 · 13:12hs
Unión ya le apunta a Gimnasia con un regreso cantado y, ¿algunas dudas?

Prensa Unión

Después del empate frente a Belgrano que le permitió asegurar su lugar en los playoffs, Unión cambió rápidamente el chip y ya trabaja con la mira puesta en el duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que marcará el inicio de los playoffs del Clausura. El plantel tatengue realizó tareas en el predio Casasol, con la presencia de Leonardo Madelón enfocado en ajustar detalles tácticos y definir el once titular.

Un regreso cantado en la defensa

La gran novedad es la vuelta de Lautaro Vargas, quien cumplió con la fecha de suspensión tras llegar al límite de tarjetas amarillas. Con la limpieza de amonestaciones para los jugadores que llegaban condicionados, el defensor podrá reaparecer desde el inicio. Vargas ocuparía el lugar del uruguayo Emiliano Álvarez, que dejó una buena imagen ante el Pirata pero cedería su puesto.

LEER MÁS: Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Las principales incógnitas del entrenador pasan por los extremos. Por derecha, la disputa está entre Julián Palacios y Augusto Solari, con ventajas para el ex San Lorenzo. Por izquierda, la pulseada es entre Franco Fragapane y Nicolás Palavecino, aunque el ex Talleres aparece mejor posicionado.

En ofensiva también hay una competencia abierta: Agustín Colazo o Marcelo Estigarribia acompañarán a Cristian Tarragona en la delantera. Madelón analiza variantes para darle mayor profundidad a un equipo que busca mantener intensidad y continuidad ofensiva, especialmente pensando en los cruces eliminatorios.

Los 11 de Unión, con mucho tiempo de anticipación

Con ese panorama, los once que se perfilan para recibir al Lobo serían: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: "Estaba todo armado para voltearlo"

Unión intentará afianzarse desde lo colectivo, recuperar solidez y ganar confianza de cara a lo que será el momento decisivo de la temporada. El encuentro ante Gimnasia será uno de los más importantes de los últimos años, ya que será en casa y le daría la chance de meterse entre los ocho, tomando como referencia que en cuartos de final volvería a ser local, ante Deportivo Riestra o Barracas Central.

Unión Belgrano Gimnasia
Noticias relacionadas
tarragona: union es un equipo solido, con entrega y sacrificio

Tarragona: "Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio"

la reserva de union va por un lugar en semifinales: recibe a argentinos en el 15 de abril

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

como seria el camino de union hacia la final del clausura

Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

todos los cruces: union ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el clausura

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Lo último

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

UDA acusa al Gobierno provincial de castigar a los docentes con un aumento de miseria

UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

Último Momento
El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

UDA acusa al Gobierno provincial de castigar a los docentes con un aumento de miseria

UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

Astronomía para todos: el CODE reúne a expertos de la región en un congreso histórico en Santa Fe

Astronomía para todos: el CODE reúne a expertos de la región en un congreso histórico en Santa Fe

Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Ovación
Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: Estaba todo armado para voltearlo

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: "Estaba todo armado para voltearlo"

Tarragona: Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio

Tarragona: "Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio"

Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Seigorman: Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local

Seigorman: "Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local"

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026