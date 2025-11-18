Un muro: Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

Unión cerró la fase regular del Clausura con un empate ante Belgrano y volvió a destacarse Maizon Rodríguez. Sus números ahí lo reflejan. ¡Mirá!

Unión cerró la fase regular del Clausura con un valioso empate 0-0 ante Belgrano en Córdoba, que reafirmó su solidez y volvió a exhibir a una de sus grandes figuras del semestre: Maizon Rodríguez . El zaguero uruguayo, de 22 años, completó otra actuación con seguridad y orden.

La zaga tuvo dos pilares en el Gigante de Alberdi: Rodríguez y Valentín Fascendini. Juntos sostuvieron al equipo en un contexto exigente, frente a un Pirata que buscó permanentemente imponerse de local. Ambos mostraron una sincronía que se afianzó con el correr de las fechas y que encontró en Córdoba su versión más firme.

El punto de inflexión llegó tras la dura goleada sufrida en Santiago del Estero ante Central Córdoba. Ese partido obligó a un profundo “enjuague de cabeza”. Desde entonces, Unión corrigió, ajustó y volvió a ser un equipo fiable, algo que los números respaldan: disminuyó notablemente la cantidad de goles recibidos y recuperó el aplomo defensivo.

Maizon Rodríguez, un muro en Unión.

En ese proceso de reconstrucción, Maizon Rodríguez se volvió central. Unión apostó fuerte por él, haciendo un esfuerzo para comprar su pase a comienzos del campeonato y la apuesta rindió con creces. El uruguayo no necesitó tiempo de adaptación y se metió rápidamente en la estructura del equipo, impuso presencia, ganó duelos claves y mostró personalidad en cada partido.

Hoy, Rodríguez es mucho más que un buen refuerzo. Se transformó en un bastión, una garantía para un Unión que pretende seguir creciendo desde su solidez. El cierre en Córdoba fue una nueva confirmación: la zaga recuperó su mejor versión y Maizon Rodríguez es uno de los grandes responsables.

Los números de Maizon Rodríguez en el empate de Unión ante Belgrano