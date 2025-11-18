Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Unión arrancará los playoffs ante Gimnasia en el 15 de Abril. Cómo seguiría su camino en caso de avanzar hasta la final del Clausura y dónde jugaría.

Con el boleto a los playoffs ya confirmado, Unión empieza a proyectar qué tan largo puede ser su recorrido en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde arrancará frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en Santa Fe.

El Tatengue se ganó el derecho a iniciar su camino como local y con ventaja deportiva, y si bien el desafío es grande, el panorama le ofrece escenarios favorables en las primeras etapas. La Liga Profesional del Fútbol Argentino además oficializó recientemente la programación para la final del Clausura 2025, que tendrá lugar hacia fin de año, dotando de precisión al destino buscado por todos: llegar al partido decisivo.

Octavos de final: primera parada en casa

El debut tatengue en la fase eliminatoria será ante Gimnasia y Esgrima La Plata, al que recibirá en el estadio 15 de Abril. Por haber terminado mejor ubicado en la tabla, Unión gozará de ventaja deportiva: Si gana, pasa directamente; en caso de empate en los 90’, se jugará alargue (dos tiempos de 15 minutos) y, si la igualdad persiste tras el tiempo extra, la serie se definirá por penales.

Cuartos de final: nuevamente en Santa Fe

Si supera al Lobo, Unión volverá a jugar como local, ya que también tendría ventaja deportiva frente a cualquiera de los dos posibles rivales: Deportivo Riestra o Barracas Central.

La condición de localía, sumada a la normativa de desempate a favor, se mantiene en esta instancia únicamente si vuelve a igualar la ubicación superior en fase regular, como sucede en este cuadro.

Semifinales: el escollo más exigente

La llave lo llevaría entonces al cruce más complejo: Rosario Central, el rival mejor perfilado dentro de ese sector. En caso de darse ese enfrentamiento, Unión deberá jugar en el Gigante de Arroyito, ya que el Canalla comenzará la serie como local ante Estudiantes, y si avanza se medirá con Central Córdoba o San Lorenzo de Almagro.

Todos ellos aparecen como potenciales adversarios en semifinales, pero al único que Unión visitaría sería a Rosario Central. Ante los demás (si se dieran resultados inesperados que modifiquen el orden de clasificación), el escenario podría variar, aunque el cuadro proyectado indica viaje a Rosario.

La final: gigantes del otro lado

El cotejo decisivo espera por el vencedor de una serie de enfrentamientos de alto vuelo: Boca Juniors vs. Talleres, Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors, Lanús vs. Tigre y Racing Club vs. River Plate.

image

De esos cruces saldrá el representante de la otra mitad del cuadro, es decir, el eventual rival de Unión en la final del Torneo Clausura 2025, cuya programación ya fue confirmada para fin de año por la Liga Profesional.

Un objetivo claro

Con el respaldo de su gente y la ventaja obtenida en la fase regular, Unión asoma como un protagonista a seguir. Primero deberá ratificar su condición ante Gimnasia, luego sostener su fortaleza en casa y, si el destino lo lleva a Rosario, afrontar el partido más exigente de cara al sueño mayor: estar en la final y pelear por el título.

El camino no será sencillo, pero está trazado. Y Unión ya dio el primer paso: ganarse el derecho a imaginarse llegando hasta el último partido del Clausura.