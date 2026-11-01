El uno por uno del empate con gusto a poco de Unión ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa

Unión empató 1-1 frente a Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa y quedó con escasas chances de avanzar a los playoffs. Juan Pablo Luduela, Ignacio Isla y Cristian Tarragona, los destacados.

Unión empató 1-1 ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa y dejó escapar una oportunidad enorme para acomodarse en la pelea por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Juan Pablo Ludueña, Ignacio Isla y Cristian Tarragona, los puntos más destacados.

El equipo de Leonardo Madelón consiguió ponerse en ventaja a los 13 minutos del segundo tiempo, mediante un cabezazo de Juan Pablo Ludueña, pero no logró sostenerla.

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A los 31', Santiago Solari remató dentro del área, Ignacio Isla no pudo despejar y terminó convirtiendo en contra el gol que selló la igualdad.

El Tatengue tuvo pasajes interesantes, especialmente en el cierre de la primera etapa, cuando generó sus situaciones más claras a través de Cristian Tarragona y Julián Palacios.

Sin embargo, después de encontrar la diferencia, optó por una postura demasiado conservadora y le faltó decisión para aprovechar el nerviosismo de un Newell's que tampoco ofreció demasiado. Una vez más, además, quedó expuesta su fragilidad defensiva: recibió goles por 22º partido consecutivo, una estadística que refleja uno de los problemas más persistentes de su campaña.

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Con este resultado, Unión quedó muy complicado en su objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Zona A. Para mantener alguna posibilidad deberá derrotar a Vélez en la última fecha y esperar una combinación favorable de resultados. El triunfo ante Estudiantes había reactivado la ilusión, pero el empate en Rosario volvió a poner al equipo contra las cuerdas: ahora ya no depende solamente de lo que pueda hacer en el 15 de Abril, sino también de lo que suceda en las otras canchas.

El boletín de calificaciones de los jugadores de Unión

Matías Mansilla (6): Estuvo atento en los centros de Newell's, solo en uno sobre el final salió con los puños y la dejó viva. Respondió con una sobriedad que le faltó en gran parte del campeonato. En el gol, nada qué hacer.

Tobías Rubio (6): Prácticamente no sufrió por su sector, ya que estuvo bien plantado. En ataque no pasó tanto, pero en el gol se la termina bajando de cabeza a Juan Pablo Ludueña.

Ignacio Isla (6): Hizo un gran partido en su primera presentación como titular. Firme, con presencia física, sobre todo en el segundo tiempo. Antes del gol le tapó con todo su cuerpo el remate al Colo Ramírez, y ante la definición de Santiago Solari la terminó pifiando.

Juan Pablo Ludueña (7): Levantó muchísimo su nivel en relación a partidos anteriores. Firme, atento ante cada cruce y encima convirtió el gol que le estaba dando la victoria a Unión ante Newell's.

Lucas Ayala (5): En el primer tiempo pasó con criterio al ataque, y en defensa sufrió una o dos veces. Pero estuvo generalmente bien plantado, y fue reemplazado por una cuestión táctica en los últimos minutos para el ingreso de Eric Ramírez.

Julián Palacios (6): Hizo un gran desgaste pero le faltó claridad. De igual manera, dio la cara y cada vez que se lo propuso generó algo en ofensiva. Dispuso de un remate, tras una gran asistencia en el primer tiempo, que se fue muy cerca.

Joaquín Mosqueira (6): Correcto partido del volante central, que contó con el apoyo de Luna Diale. Peleó, luchó, ganó y perdió, y levantó mucho su nivel en relación a partidos anteriores.

Mauro Luna Diale (5): Se pensó que su ingreso le daría más juego y desequilibrio al equipo, pero estuvo muy contenido, pensando más en el ataque rival que en lo que podía proponer con su juego. No resultó demasiado su inclusión como titular.

Brahian Cuello (5): Discreto partido del volante que no pudo hacer pesar su desequilibrio y velocidad. Terminó participando en el gol de Unión con el centro para Rubio, que se la bajó a Ludueña.

Cristian Tarragona (7): Las peleó a todas, conoce todo lo que tiene que hacer un centrodelantero. Un desgaste que conmueve y contagia. Habilitó de gran manera a Palacios en el primer tiempo de cabeza, y antes tuvo un remate de zurda, que se la generó tras una gran acción en el área.

Marcelo Estigarribia (5): Estuvo lejos del arco, y no dispuso de chances claras frente al arco rival. De igual manera corrió, peleó pero sin incidir en el arco contrario.

Bruno Pittón (-): Ingresó segundos antes del empate de Newell's para intentar sostener el resultado pero Unión rápidamente tuvo que cambiar el libreto. No sufrió demasiado en defensa y en ataque prácticamente no pasó la mitad de la cancha.

Misael Aguirre (-): Entró junto a Bruno Pittón, para intentar hacer pesar su velocidad. Sin embargo, rápidamente empató Newell's. Luego, ingresó en la confusión general cuando el equipo fue con más empuje que con ideas.

Eric Ramírez (-): Madelón lo mandó a la cancha por Lucas Ayala para intentar conseguir el gol heroico de la victoria y dispuso de un cabezazo que terminó en las manos del arquero de Newell's. Necesita más minutos, que se los merece.

Juan De Dios Pintado (-): Parecía que iba a ingresar como titular, para darle más presencia ofensiva al equipo. Sin embargo, ingresó en los últimos minutos, cuando parecía que todo era cuesta arriba.