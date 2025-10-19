Madelón tiene definido el equipo titular de Unión jugar con Defensa y Justicia

Leonardo Madelón tiene prácticamente definida la formación titular de Unión que el martes jugará ante Defensa y Justicia

Madelón realizará dos variantes para el partido que el martes Unión jugará ante Defensa y Justicia.

A falta de dos días para el partido ante Defensa y Justicia, el entrenador de Unión Leonardo Madelón tiene casi todo definido para jugar ante el Halcón de Varela.

Y es que el entrenador rojiblanco estaba aguardando por la recuperación de Marcelo Estigarribia quien viene arrastrando una sinovitis en su rodilla.

La realidad es que el delantero no está recuperado y es por eso que no lo van a arriesgar. Así las cosas, Agustín Colazo será titular por primera vez en el campeonato, en lugar de Nicolás Palavecino y para acompañar en ataque a Cristian Tarragona.

En tanto que en la zona media, el DT incluirá a Julián Palacios en lugar de Augusto Solari. En consecuencia, volverá a conformar el mismo mediocampo que tan buenos resultados le dio.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.