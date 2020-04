Velázquez: "Con Unión cumplí un sueño personal de jugar en Primera"

La cuarentena obligatoria que se extendió en el país retrasa muchas resoluciones, entre ellas el regreso a la normalidad en el fútbol. Al respecto, aún no se sabe cómo se rearmará la próxima temporada después de dar por finalizados todos los torneos.

En Barracas Central milita Jorge Velázquez, otro de los jugadores que dejó un gran recuerdo en su paso por Unión, siendo una de las piezas determinantes en aquel ascenso de 2011 a la máxima categoría.

El verense charló con Unión en tu Dial (Sol 91.5) y afirmó en el inicio que "esta cuarentena es un poco cansadora, hay que pasarla, estoy solo en Buenos Aires y con mucho tiempo libre. Vivo en un departamento, miro series, cocino y hago un poco lo que se puede de entrenamiento, mucho no se puede hacer".

Más adelante agregó que "salvo que uno viva en una casa y tener espacios, el preparador físico nos manda material, por la mañana y después por la tarde tengo una rutina. Es para pasar el rato, por suerte tengo un supermercado, verdulería y carnicería cerca. Salgo una vez por semana para hacer un combo que me dure varios días".

Embed

Velázquez volvió a repasar sus inicios y detalló que "jugaba en Huracán de Vera y con un tío que se fue de vacaciones al sur me fui a jugar a los 22 años a Germinal de Rawson. Fuimos campeones, clasificamos al Argentino B. Después pasé a Brown de Madryn, también hicimos buen torneo y en 2007 me voy a Aldosivi. Estuve dos años hasta que me tocó llegar a Unión".

Aquel momento de su llegada a la Avenida López y Planes fue rememorado por el volante izquierdo que fue muy importante en el ascenso en 2011. En este sentido dijo que "mi representante me dijo que había dos propuestas, una de San Juan y otra de Unión. Acepté porque sabía que venía a un club con mucha historia, gracias a Dios todo salió como pensaba".

Cuando le preguntaron qué jugadores lo marcaron o de los que sacó cosas importantes, Velázquez expresó que "cuando empecé a jugar me gustaba mucho Santiago Solari, en el fútbol argentino hay muy buenos jugadores. A Nacho Malcorra lo conocí en Aldosivi y en Belgrano tuve a Gabriel Alanis, no hay tantos volantes por izquierda porque ahora se juega con extremos".

Jorge Velazquez.jpg Velázquez no olvida su paso como jugador por Unión. UNO Santa Fe

Si bien fueron de mayor a menor para alcanzar ese penúltimo ascenso a Primera en 2011, el partido con Ferro en Santa Fe quedará en la memoria de todos. Unión se impuso 1-0, atesoró ese objetivo y Velázquez fue el protagonista al anotar la única conquista. Por eso no dudó en enfatizar que "indudablemente fue el gol más importante porque cumplía un sueño personal y grupal de jugar en Primera, merecíamos mucho antes el ascenso, ese día tuve la suerte de convertir. Paulo (Rosales) me dio el pase, el otro día me pasó el video, él tenía esas cosas y me hizo hacer varios goles con sus asistencias".

Apenas unos meses del retorno a Primera, Unión cortó una racha adversa al vencer 2-0 como visitante a Colón por 2 a 0, con otra actuación de alto vuelo de Velázquez. En este sentido dijo que "sabíamos que podíamos ganar, no tuvimos el mejor arranque pero conocíamos las armas para lastimar, ganar un Clásico así fue muy bueno. Pensaron que nos iban a golear, habíamos formado un buen plantel. Uno lo tiene bien presente a aquel partido, la gente lo disfrutó el doble, teníamos la espina al no arrancar bien. Ese grupo fue muy bueno".

Embed

En el tramo final, no dudó en afirmar que "Rosales era nuestra bandera. Siempre hinchaba, nos cruzábamos a veces dentro de la cancha y me tiraba chistes, por eso la pasamos muy bien cada vez que salíamos a la cancha. Hicimos una gran amistad que aún perdura y eso es lo más importante que uno tiene a lo largo de su carrera como jugador".

Con la claridad de narrar lo que sucedió hace casi una década, al momento de despedirse, Velázquez expresó que "ese partido donde ascendimos con Unión nunca vi la cancha tan llena. Explotaba y desde que salimos a hacer el reconocimiento nos dimos cuenta de lo que estábamos a punto de lograr. Nunca había visto algo así, tuvimos la suerte después que todo salió redondo y le regalamos una gran alegría a la gente".