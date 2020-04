Mazzola: "No pudimos respaldar a Madelón desde lo futbolístico"

El plantel de Unión continúa desde sus domicilios intentando no perder la forma física, aunque sin novedades respecto al sucesor de Leonardo Madelón, con la certeza que no habrá más temporada en el fútbol argentino y se eliminarán los descensos.

Esta situación, que beneficia a algunos y perjudica a otros, es el punto de partida para varias novedades que se conocerán en las próximas horas. Como el resto de sus compañeros, Nicolás Mazzola cumple al pie de la letra la rutina semanal para estar preparado cuando se determine el regreso a los entrenamientos.

El delantero rojiblanco charló con radio Sol 91.5 y en el inicio apuntó que “la realidad es que el profe Hugo Díaz nos envía material todos los días, el único día que descansamos es el domingo. A la mañana entrenamos con la plataforma zoom, desde lo aeróbico tenemos que seguir moviéndonos para que no cueste tanto en el regreso”.

Y más adelante, agregó: “En lo físico uno le agarra la mano rápido, lo que más se complica es con la pelota, en mi casa no toco una pelota salvo con mi hijo, hay chicos que no tienen espacios, yo tengo un lugar para correr, cada uno hace lo que puede, el profe se adapta a todos para meterle todos los días”.

LEER MÁS: Unión aún sigue ahorrándose el sueldo del nuevo técnico

Como varios de sus compañeros en los últimos días, a poco más de un mes de su alejamiento, el rionegrino también dio su opinión respecto a la salida de Leonardo Madelón. En este sentido reconoció que “sorprendió por el momento, porque habíamos pasado en la Sudamericana, quedamos afuera en la Copa Argentina. Si la decisión la hubiese tomado antes no sorprendía tanto, se lo notaba desgastado por el tema que se fueron muchos jugadores, eso lo desgastó y tomó la decisión que es respetable, si la tomaba al inicio sorprendía menos”.

El paréntesis obligado por la pandemia de coronavirus lo encontraba a Mazzola casi sin protagonismo, al quedar relegado detrás de Bou y Troyansky. Al respecto enfatizó: “Yo soy muy tranquilo, respeto el lugar en el que me toca estar, me gustaría jugar todos los partidos para agarrar ritmo, es la única espina que me quedó, jugué mucho, no jugué, me lesioné y en el último tiempo no jugué, pero siempre metiéndole desde donde me toca estar, el Pocho y Walter estaban muy bien, siempre hay que pelear desde donde estoy y tirando para adelante”.

MAZZOLA.jpg Nicolás Mazzola hizo goles muy importantes desde su llegada a Unión. Prensa Unión

Cuando le tocó opinar sobre el último mes de competencia, donde el equipo rojiblanco perdió más de la cuenta, el delantero rojiblanco acotó que “habíamos entrado en una irregularidad, hubo partidos muy buenos como Mineiro y River en Santa Fe, después no salieron las cosas, eso fue desgastando a Leo, sumado a que se venía quejando de los jugadores que se fueron, no lo pudimos respaldar desde lo futbolístico, tampoco considero que estábamos muy mal. Soy de los que creen que no éramos los mejores y tampoco los peores, si tenemos que encontrar una estabilidad para que no nos pase eso”.

En otro tramo de la entrevista no dudó al decir que “River fue el mejor equipo del campeonato por como juega, la idea que viene llevando a cabo en los últimos años. Obviamente Boca tuvo lo suyo por eso fue campeón pero para mí River es el mejor equipo y Gallardo el mejor técnico del fútbol argentino”.

LEER MÁS: Unión reabre sus puertas por una causa solidaria

Respecto al mejor jugador que tuvo la Superliga, Mazzola afirmó que “Nacho Fernández está en un gran momento, soy muy amigo de él y jugamos juntos, mis amigos dudaban cuando fue a River y yo sabía que le iba a ir bien. Después en mi posición hay buenos jugadores, uno de ellos es Silvio Romero”.

Antes de su despedida, dejó también una opinión sobre la cancelación de los descensos, al expresar que “está todo bastante complicado por la situación de salud, no me quiero meter en un tema delicado, me parece justo para algunos y otros no estarán contentos. Que sigan los promedios está bueno porque seguirá la competencia. Se tienen que poner de acuerdo los dirigentes, los perjudicados después somos los jugadores que tratamos de brindar un buen espectáculo y la gente que va a la cancha”.