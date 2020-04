Unión aún sigue ahorrándose el sueldo del nuevo técnico

El parate del fútbol por la pandemia del coronavirus golpea fuerte a los clubes, que comienzan a padecer una importante crisis económica. Tanto es así como la gran mayoría solicitó la ayuda al Estado. Esto se debe a que el abono de la cuota societaria mermó considerablemente –algo entendible– y si a eso se le suma los escasos ingresos y la obligación de cumplir con los salarios, la situación se agrava. Unión no es la excepción y por eso se trata de manejar con cautela y responsabilidad las prioridades. Eso sí, todavía no se tienen noticias respecto al nuevo técnico.

Suplir a Leonardo Madelón no es una tarea sencilla y por eso la dirigencia analiza las mejores opciones. El parate de las actividades le permitió no apurarse en la elección y en consecuencia, no hay mayores novedades pese a que fueron conociéndose algunas pistas.o único que se reveló fue un sondeo por Sergio Rondina, que finaliza contrato el 30 de junio en Arsenal que, desde ya, mostró su descontento por la situación. Después, el resto de los nombres siguen en la danza, pero sin avances. Da la sensación que el escenario actual impide con que el proyecto avance. Máxime si se tiene en cuenta que está todo dado para que haya cambios en los torneos.

Un detalle no menos relevante, ya que esto podría variar los planes. Sin descensos, quizás se apueste por potenciar a chicos del club en pos de fortalecer el patrimonio pensando en alguna venta en el futuro. Entonces surge la pregunta. ¿Será firme la determinación de traer a un técnico con trayectoria? ¿Puede tener chances Marcelo Mosset, conductor de la reserva?

Marcelo Mosset.jpg Marcelo Mosset terminó como técnico interino de Unión antes del parate del fútbol. Gentileza | Unión en tu Dial

El secretario deportivo Martín Zuccarelli y el presidente Luis Spahn lo mantienen, pero eso no sería raro que se modifique. Así y todo, lo "bueno" por ahora es que Unión sigue ahorrándose el sueldo del entrenador. Mucho más sabiendo que Leonardo Madelón era uno de los cinco mejores pagos de la Argentina. En épocas de vacas flacas en el fútbol, es para no pasar por alto.

Después de tanta incertidumbre, la dirigencia del fútbol está empezando a acelerar respecto a determinaciones que pueden ser vitales para los clubes. La pandemia del coronavirus todavía no mostró su peor cara y por eso se insiste con la necesidad de ser responsables en el cuidado. Santa Fe todavía debe seguir con los lineamientos y restricciones, pese a que en algunos lugares ya hay más flexibilidad en la cuarentena, algo que no deja al margen a los equipos de la ciudad.

Unión espalda.jpg Unión pretendería un técnico con espalda en la vuelta del fútbol. Foto: prensa Unión

Todavía falta que se pulan detalles y, una vez que las cosas estén claras, se irá al hueso con las prioridades. En Unión no hay apuro de sumar al nuevo técnico y, a la vez, se ahorra unos buenos mangos para paliar los golpes económicos del presente.