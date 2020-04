Zuccarelli: "El cambio del torneo no modificará la búsqueda del DT"

Al igual que todos los clubes del fútbol argentino, en Unión reina la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con la competencia que se había comenzado con la Copa de la Superliga, mientras que también hay muchas dudas en función de lo que se decida hacer con los campeonatos, ya que la idea sería ampliar el número de participantes y eliminar los descenso, para luego hacer lo mismo con los promedios. Mientras que también hay otro tema que desvela a los dirigentes encabezados por el presidente Luis Spahn y el manager Martín Zuccarelli, que tiene que ver con los salarios, entrenamientos, renovaciones de jugadores y la designación del nuevo entrenador, tarea que no será nada sencilla y que dependerá en parte de lo que decidan los dirigentes de la Superliga sobre el futuro de los torneos.

Quien salió a hablar de todos estos temas fue el manager Martín Zuccarelli, quien tuvo un mano a mano con Radio Sol (FM 91.59, donde comenzó diciendo: "Estamos trabajando desde casa, con mucha comunicación con todos los que necesitamos estar en el día a día por el funcionamiento del club, como con los dirigentes, jugadores, con el profe Hugo Díaz que está llevando a cabo la preparación física, con los nutricionistas, médicos y fútbol amateur y Reserva, con los representantes que llaman para saber si tenemos novedades de los jugadores o saber qué pasará con el torneo. Estamos en permanente contacto, lo mismo con lo psicológos del fútbol juvenil, por esta situación que nos está tocando atravesar. Es difícil esta situación, no estamos aburridos, sino trabajando, más allá que parezca difícil explicarlo".

Se lo consultó sobre la situación física de los jugadores y respondió: "Todos los jugadores están bien físicamente, nos vino bien el parate por la recuperación de algunos jugadores, como Gastón Comas que sufrió la rotura de ligamentos, lo mismo para Franco Godoy y para Claudio Corvalán, quien había tenido una operación muy sencilla. Es difícil que los jugadores se lesionen en el tipo de entrenamientos que se están realizando".

Más adelante se refirió a los jugadores que terminan el contrato el 30 de junio y explicó: "Es un trabajo que hacemos permanentemente, el fútbol tiene una dinámica muy particular, ya que luego del Mineiro tuvimos una sensación diferente a la que terminamos el partido ante Dock Sud. Entendemos que habrá una normativa general de Agremiados o AFA que nos igualará a todos. Hay una posibilidad que esos contratos se extiendan y se terminen luego del torneo, mientras que también hay chances que se dé por terminado el torneo. Dependerá de la decisión del Gobierno Nacional y luego de los órganos competentes que determinarán cuándo se podrá volver a jugar".

Sobre la salida de Leonardo Madelón, reflexionó: "Lo explicó cuando se fue, lo lamentamos porque no era algo que deseáramos, estábamos contento con su trabajo, pero en Argentina hay que tener en cuenta que no es normal los procesos muy largo, de los últimos seis años, con el lapso donde dirigió en Belgrano, estuvo en Unión. Es una pregunta más para Leo que para mí. Estábamos expectantes por el nuevo torneo como es la Copa de la Superliga y por la siguiente fase de la Sudamericana, y deseando que vuelva a tener los rendimientos que tuvo en el inicio del 2020".

Leonardo Madelón Zuccarelli reconoce que no será nada sencillo encontrarle un sucesor a Leonardo Madelón en Unión.

También se le preguntó sobre si hay una fecha estimada de la vuelta de la actividad, y afirmó: "No, es un efecto que dependerá de cuándo el gobierno flexibilice o permita determinadas actividades, el fútbol no puede determinar cuándo volverá si no sabemos cómo estará el sistema de salud a nivel país. No tiene sentido poner una fecha ya que puede haber un aumento de casos y de muertes, lo que llevaría a dar marcha atrás. El ministro de salud dijo que será una de las últimas actividades en regresar".

Más adelante se refirió a la reunión de los capitanes, donde participó Jonathan Bottinelli y dijo: "Hablé con Botti pero pasa más por una cuestión de los jugadores. Con respecto al tema de los sueldos cada club tiene su problemática, Unión es uno de los que mejor administrado está, hay clubes que tienen varios meses atrasados, nosotros estamos bastante al día. Hace unos días el plantel cobró hasta un determinado monto, mientras que los contratos más altos tuvieron una reducción, en este momento lo importante es mantener estable la economía del club".

"Los contratos más altos no cobraron la totalidad de sus haberes pero la mayoría de los jugadores cobraron casi todo. Esa parte que no se les pagó son particularidades que las manejó el tesorero, junto al presidente y el resto de los dirigentes", agregó el manager en otra parte de la entrevista.

Se metió también en la postura que algunos clubes sostienen sobre que no haya descensos y cómo influiría en la búsqueda del DT, y contó: "La factibilidad que no haya descensos surgió en la última semana y nosotros en ningún momento hablamos de diferentes escenarios posibles para designar al entrenador. Nosotros estamos hablando de cuatro o cinco entrenadores donde centramos nuestro análisis sobre quién será el nuevo DT".

"Entiendo el interés periodístico y la ansiedad del hincha pero son todos escenarios futuros, para nada cercanos, difícil de tomar entre los componentes del club de los que tomamos decisiones podamos ir evaluando y debatiendo. Hay mucha incertidumbre en el ambiente sobre lo que va a pasar para que nosotros podamos tener certezas de los pasos a seguir. No se planteó una continuidad de Tato Mosset", destacó en otra parte de la entrevista.