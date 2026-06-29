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DS 7 E-TENSE: el lujoso híbrido francés

29 de junio 2026 · 00:24hs
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DS 7 E-TENSE: el lujoso híbrido francés

DS Automobiles estrenó el nuevo DS 7, que marca el recambio del modelo que es uno de los pilares comerciales de la marca francesa de alta gama. Se destaca por su potencia de 300 CV, disponer de tracción 4WD y su bajo consumo.

Llegado a la Argentina ya hace unas semanas, este nuevo modelo tiene la particularidad de que se encuentra a mitad de camino entre un auto híbrido convencional (las baterías se recargan solas con acción de frenado y desaceleración) y un modelo full eléctrico (con la autonomía limitada a la capacidad de la batería y a la disponibilidad de cargadores eléctricos).

Pues el DS7 E-Tense está impulsado por un motor turbo naftero de 1.6 litros que se une a dos eléctricos que están ubicados en ambos ejes. El resultado es una potencia total de 300 CV y 520 Nm de torque disponibles, que convierten a este SUV espacioso y de gran porte en una de las opciones más potentes, ágiles (acelera de 0 a 100 km/h en 6 segundos) y más económicas en cuanto a consumo de todo el segmento (su consumo promedio ronda los 5,2 litros/100 km). Además, la opción de entrada posee un motor turbo de 215 HP, que se asocia a una transmisión automática de ocho marchas.

Así, gracias a su pack de baterías enchufables de 14,2 kWh, puede recorrer hasta 63 km en ruta en modo 100% eléctrico, según las mediciones del ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Eso le da una autonomía ideal para los desplazamientos diarios urbanos o en autopista a velocidad constante, con una máxima alcanzable de 135 km/h. en este modo. Mientras tanto, cuando la batería se agota o la demanda de potencia lo requiere, el motor térmico entra en acción instantáneamente para optimizar la conducción.

En cuanto a lo que respecta a la carga de batería, el DS 7 E-Tense viene con un Wallbox incluido. Esto consiste en una caja de pared de 7,4 kW (que puede emplearse tanto en instalaciones eléctricas monofásicas como trifásicas) y permite una carga completa de la batería del auto en unas 2 horas. También dispone de un cable auxiliar para cualquier cargador público.

Mientras tanto, cuenta con cuatro modos de manejo de acuerdo a necesidades y consumos: cero emisiones, híbrido, deportivo y 4WD, es decir, tiene tracción integral. De todos modos, lo principal es que su consumo y autonomía, varía mucho dependiendo de la carga de la batería y el tipo de manejo que se elija.

Por otra parte, en el interior se destaca un sistema de audio FOCAL Electra con 14 altavoces que garantiza una experiencia sonora envolvente. A esto se suma el reloj analógico firmado por B.R.M., especialmente diseñado para el vehículo, el sistema de iluminación DS Pixel LED Vision 100% LED y el paquete DS Drive Assist, que habilita funciones de conducción semiautónoma.

Finalmente, el precio de esta unidad es de 72000 dólares, y ofrece una garantía de fábrica de 3 años o 100.000 km.

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