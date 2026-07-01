El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

Ezequiel Medrán tendrá que agudizar el ingenio para armar a los 11 de Colón para visitar a Deportivo Madryn, en un duelo clave por los primeros puestos.

Colón afronta el arranque de la segunda ronda de la temporada 2026/2027 de la Primera Nacional con un desafío tan complejo como determinante. Este domingo desde las 15, el Sabalero visitará a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre, con arbitraje de Gastón Monzón Brizuela, en un partido que no solo exige resultado, sino también respuestas futbolísticas en un contexto de máxima presión.

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Ezequiel Medrán llega al compromiso obligado a rearmar prácticamente toda la estructura del equipo, en un momento donde cada detalle pesa y las alternativas se reducen por lesiones, sanciones y rendimientos que no terminan de consolidarse.

Un equipo condicionado desde la base en Colón

El entrenador tenía previsto recuperar a Pier Barrios tras cumplir su suspensión por acumulación de amarillas, pero finalmente el defensor quedó descartado por una lesión muscular que lo marginará del encuentro.

A esta baja se suma la de Federico Rasmussen, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras alcanzar la quinta amonestación. Como si fuera poco, Ignacio Lago fue intervenido quirúrgicamente en una de sus muñecas y también estará fuera de consideración.

UNO Santa Fe | José Busieni

De esta manera, Colón pierde tres piezas importantes en distintas líneas del campo, lo que obliga a Medrán a reconstruir el equipo desde la defensa hacia adelante.

La defensa, el primer gran interrogante de Medrán en Colón

Con este panorama, Sebastián Olmedo aparece como una fija en la zaga central. A su lado, las alternativas se reducen a Nicolás Thaller o Lucas Picech, quienes pelean por un lugar en el once inicial.

Sin embargo, no se descarta una variante táctica con el ingreso de Federico Lértora como marcador central, lo que abriría otra variante en el mediocampo.

El mediocampo, otra zona en evaluación

Si Lértora retrocede a la defensa, su lugar en el medio podría ser ocupado por Matías Muñoz, quien también aparece como una opción firme en esa zona del campo.

El propio Muñoz incluso asoma como posible reemplazante de Ignacio Lago, en un esquema que podría volver a tener tres volantes centrales, dependiendo de la estructura que elija el cuerpo técnico.

Otra alternativa más natural sería el ingreso de Conrado Ibarra por el sector izquierdo, lo que permitiría mantener una distribución más equilibrada en las bandas.

Las opciones que maneja Medrán

En este escenario de múltiples variantes, el probable once de Colón se perfila con varias incógnitas hasta último momento:

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Thaller o Picech o Lértora y Leandro Allende; Julián Marcioni, Lértora o Matías Muñoz, Ignacio Antonio e Ibarra o Muñoz; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

El esquema final dependerá de las decisiones que tome Medrán en las últimas prácticas, en un contexto donde la prioridad será sostener el orden y la competitividad en un partido de máxima exigencia.

Madryn, un examen exigente en el inicio de la segunda rueda

El encuentro ante Deportivo Madryn no solo marca el inicio de la segunda parte del torneo, sino también una prueba clave para un Colón que busca estabilidad en su rendimiento.

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Con bajas sensibles, dudas en el armado y la necesidad de sumar puntos para no perder terreno en la pelea por la cima, el Sabalero llega a la Patagonia con la obligación de reinventarse.

Para Medrán, el desafío es doble: encontrar soluciones en medio de un rompecabezas complicado y sostener un equipo que necesita respuestas inmediatas en un momento determinante de la temporada.