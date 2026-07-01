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Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la derrota ante México

El entrenador argentino confirmó el final de su ciclo tras la eliminación ante México en los 16avos de final del Mundial 2026. Su contrato terminó con la participación de la Tri y no será renovado.

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 12:14hs
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Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la derrota ante México

El entrenador argentino Sebastián Beccacece dejó de ser el director técnico de la Selección de Ecuador tras la derrota 2-0 ante México en los 16avos de final del Mundial 2026, resultado que marcó el final de la participación de la Tri en la Copa del Mundo.

El vínculo del ex entrenador de Defensa y Justicia, Racing e Independiente finalizaba con la participación mundialista del seleccionado ecuatoriano y, luego de la eliminación en el Estadio Azteca, el propio Beccacece confirmó que no continuará en el cargo.

“Mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial, hoy finalizó el Mundial”, expresó el DT argentino después de una larga reunión con sus futbolistas en el vestuario.

Y agregó: “Creo que sí se mejoró lo del Mundial pasado y lo de la eliminatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial”.

Ecuador quedó eliminado ante el seleccionado anfitrión, que se impuso con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un partido en el que el equipo sudamericano nunca pudo recuperar el control del juego y terminó con Piero Hincapié expulsado.

Tras el pitazo final, Beccacece reconoció el golpe deportivo y confirmó su despedida.

“Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no lo pudimos hacer, y corresponde hoy retirarnos de un lugar que realmente queremos mucho, que nos sentimos muy bien”, sostuvo.

En esa línea, remarcó: “Son las reglas del juego, el resultado es el que manda”.

El entrenador también se mostró conmovido por lo ocurrido dentro del vestuario ecuatoriano después de la eliminación.

“Lo que pasó recién en el vestuario ha sido muy conmovedor, muy lindo escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse”, afirmó.

Y completó: “Llevarnos el respeto de ellos, la admiración, el cariño, alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no haber podido regalarle una alegría a todo el pueblo ecuatoriano”.

La tarea de Sebastián Beccacece en Ecuador

Beccacece se había hecho cargo de Ecuador a mediados de 2024, luego de la salida de Félix Sánchez Bas, y rápidamente logró imprimirle su sello al equipo.

Durante su ciclo, la Tri completó una sólida Eliminatoria sudamericana y se clasificó al Mundial como una de las selecciones más competitivas de la región, incluso por detrás de Argentina en la tabla de la Conmebol.

Entre sus triunfos más importantes aparecen el 1-0 ante la Selección argentina, en septiembre de 2025, y el histórico 2-1 frente a Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026.

Sin embargo, la Copa del Mundo terminó por debajo de las expectativas.

Ecuador perdió dos de sus cuatro partidos en el torneo y quedó afuera en la primera instancia de eliminación directa.

El balance total del ciclo de Beccacece fue de 9 triunfos, 12 empates y 3 derrotas, con una particularidad: solo perdió tres veces al frente del seleccionado ecuatoriano y dos de esas caídas fueron durante el Mundial.

La eliminación ante México cerró una etapa que había despertado ilusión por la edad, la jerarquía y la proyección de una generación encabezada por futbolistas como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Kendry Páez y Enner Valencia.

Beccacece Ecuador México
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