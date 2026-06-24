Nissan cuenta con una flamante novedad: el Kait

La filial argentina de la marca japonesa anunció que el nuevo KAIT ya está disponible en toda la red de concesionarios de la marca en el país.

Luego de la presentación oficial realizada en el mes de abril, este modelo inicia una nueva etapa en el mercado local, con su llegada a los puntos de venta donde los clientes ya pueden conocerlo de primera mano, realizar un test drive y acceder a todos los detalles de financiación disponibles.

Desarrollado en América Latina, y dentro de un mercado SUV cada vez más competitivo, Nissan apuesta por una receta lógica en el segmento B: ofrecer una unidad equilibrada para quienes priorizan comodidad, espacio y confianza mecánica.

Así, en relación a las dimensiones, con un largo de 4,304 metros y una distancia entre ejes de 2,620 metros, la nueva versión de este SUV asegura un equilibrio ideal entre maniobrabilidad urbana y amplitud interior. Además, el espacio de carga es otro de los aspectos fuertes, al ofrecer un baúl con capacidad de 452 litros.

En el interior, incorpora un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas, completamente personalizable. A su vez, según la versión, suma una pantalla multimedia de 9 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, junto con cargador inalámbrico de 15W.

En materia de confort, ofrece climatizador digital y butacas con tecnología Zero Gravity, con materiales y terminaciones pensados para una experiencia a bordo confortable.

Uno de los puntos fuertes del modelo es la seguridad. Integrando el paquete tecnológico “Nissan Intelligent Mobility”, todas las versiones vienen equipadas con frenos ABS con control electrónico de frenado y asistencia de frenado (EBD+BA), además de control de tracción y estabilidad VDC. La protección de los ocupantes se refuerza con la inclusión de seis airbags de serie, distribuidos en frontales, laterales y de cortina, junto con el sistema de anclaje ISOFIX para sillas infantiles.

En términos motrices, el Nissan Kait comparte el mismo motor entre todas las versiones. Eso quiere decir que está impulsado por un cuatro cilindros y 1,6 litros. Desarrolla una potencia máxima de 120 CV a 6400 rpm., y un torque máximo de 149 Nm a 4000 rpm. Para gestionar tal potencia, Nissan implementa una transmisión continuamente variable (CVT). Además, esta caja incluye una opción de Modo Sport para optimizar la respuesta en situaciones que requieran mayor agilidad.

Y el Kait ya está disponible en Argentina, en toda la red de concesionarios de la marca, y en tres versiones: Sense: $36.500.000; Advance: $41.500.000; Exclusive: $46.500.000. Con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetro, a través de CrediNissan, se puede acceder a una financiación de hasta $24.000.000 en 24 meses con tasa 0% para todas las versiones.