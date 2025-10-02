Viajar a Europa sin visado

Viajar a Europa sigue siendo un sueño para muchos. Para los ciudadanos de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y varios otros países, es posible visitar Europa sin visado para viajes de corta duración.

En esta guía se explica qué países permiten viajar sin visado, qué nuevas normas se aplicarán en 2026 y se ofrecen consejos prácticos para aprovechar al máximo su aventura europea.

Los titulares de pasaportes de muchos países pueden entrar en el espacio Schengen de Europa sin visado durante un máximo de 90 días en cualquier periodo de 180 días. Esto incluye el turismo, los negocios o el tránsito. Los viajeros latinoamericanos de México, Argentina, Chile, Brasil y otros países se benefician enormemente de esta política.

Cada país tiene sus propias normas fronterizas. Los viajeros deben llevar consigo un pasaporte válido, una prueba de continuación del viaje y fondos suficientes. Es posible que se requiera el sellado del pasaporte o el registro ante las autoridades. El próximo Sistema de Entrada/Salida (EES) de Europa estandarizará aún más los procedimientos para todos los países Schengen. Para obtener las últimas actualizaciones sobre los requisitos del ETIAS y las políticas de visados para los viajeros mexicanos, consulte la guía ETIAS de CIBTvisas.

Según la información oficial de la Unión Europea, los ciudadanos de América Latina que visitan Europa sin visado deben cumplir estrictamente las normas del espacio Schengen, incluidas la duración máxima de estancia y los documentos requeridos, lo que garantiza un viaje seguro y sin contratiempos.

El espacio Schengen: viajar fácilmente a través de las fronteras

El Acuerdo de Schengen permite circular libremente por 26 países, entre ellos Francia, Italia, España y Alemania. Un único sello en el pasaporte a la entrada permite viajar entre los países miembros sin controles adicionales. Los países de la UE que no pertenecen al espacio Schengen, como Croacia, Bulgaria, Rumanía y Macedonia del Norte, tienen sus propias políticas de exención de visado, lo que amplía sus opciones. Los microestados como San Marino y la Ciudad del Vaticano tienen acuerdos especiales, mientras que los territorios de ultramar de los países europeos pueden requerir documentos de entrada separados.

ETIAS: preparándose para 2026

Europa introducirá el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) a finales de 2026. Esta autorización electrónica de viaje se aplica a todos los viajeros exentos de visado. Los viajeros latinoamericanos deben solicitarla en línea antes de visitar Europa. El proceso dura unos 20 minutos y conlleva una pequeña tasa. Una vez aprobado, el ETIAS permite múltiples entradas durante tres años, siempre que los viajeros cumplan la norma de los 90 días. Los viajeros deben volver a solicitarlo si obtienen un nuevo pasaporte, ya que el ETIAS está vinculado al documento de viaje. Para obtener una explicación clara sobre el ETIAS y el proceso de solicitud, Boundless ofrece una guía paso a paso para los viajeros.

svetlana zhilkova 2

Otros países, incluido el Reino Unido, ahora exigen su propia autorización electrónica de viaje (ETA) para determinados visitantes. Estas autorizaciones suelen permitir múltiples entradas durante un periodo determinado. Cada país tiene requisitos diferentes, por lo que conviene verificarlos siempre antes de viajar.

Regla de los 90 días y periodo de 180 días

Los visitantes del espacio Schengen deben respetar el límite de 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días. Lleve un control cuidadoso de todas las entradas y salidas para evitar quedarse más tiempo del permitido, lo que puede dar lugar a multas, deportación o prohibiciones. Los países fuera de Schengen tienen sus propias normas, por lo que debe consultar cada destino con antelación.

Documentos de viaje

Ensure passports remain valid for at least three months beyond your planned departure from Asegúrese de que su pasaporte tenga una validez mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida de Europa. Muchos países también exigen dos páginas en blanco para los sellos. Las familias que viajen con menores deben confirmar los requisitos adicionales. Los pasaportes dañados o a punto de caducar pueden causar retrasos en el control fronterizo.

Entrada de familiares

Los familiares de ciudadanos de la UE pueden beneficiarse de procedimientos de entrada simplificados. La definición de «familiar» varía según el país. Los familiares de ciudadanos británicos, por ejemplo, pueden necesitar un visado o una ETA. Compruebe siempre los requisitos de entrada con suficiente antelación y reúna los documentos necesarios.

Restricciones de viaje

Manténgase informado sobre las medidas sanitarias, los requisitos de vacunación y los controles fronterizos temporales. Infórmese sobre las leyes y costumbres locales para evitar infracciones involuntarias. Regístrese en el programa de asesoramiento para viajeros de su gobierno y contrate un seguro de viaje completo que cubra emergencias médicas o de viaje.

Consejos prácticos para viajar sin visado

Validez del pasaporte: mantenga la validez de su pasaporte al menos tres meses después de la fecha de salida.

mantenga la validez de su pasaporte al menos tres meses después de la fecha de salida. Justificante de fondos: muestre suficiente dinero para cubrir su estancia si se le solicita.

muestre suficiente dinero para cubrir su estancia si se le solicita. Seguro de viaje: asegúrese de tener cobertura para salud o emergencias.

asegúrese de tener cobertura para salud o emergencias. Billete de vuelta o de continuación del viaje: algunos funcionarios de inmigración exigen una prueba.

Tenga en cuenta la regla 90/180: quedarse más tiempo del permitido puede acarrear multas o prohibiciones.

quedarse más tiempo del permitido puede acarrear multas o prohibiciones. Viajes cortos: las políticas sin visado son adecuadas para visitas breves. Para estancias superiores a 90 días, consulte los requisitos nacionales de visado.

Sprachcaffe ofrece guías para viajar por Europa de forma asequible, incluyendo opciones de autobús y coche compartido, visitas a universidades y experiencias de viaje en grupo. Sus viajes lingüísticos brindan la oportunidad de explorar de forma segura y conocer a otras personas deseosas de aprender y viajar.

Idioma, cultura y comunidad

Aprender el idioma local enriquece tu experiencia de viaje. Programas como los viajes lingüísticos de Sprachcaffe permiten a los viajeros practicar el idioma mientras visitan ciudades históricas, cafeterías locales y lugares de interés cultural. El aprendizaje de idiomas también mejora la interacción con los lugareños y añade un matiz significativo a la aventura.

Los estudiantes pueden acceder a programas de intercambio cultural y de idiomas en toda Europa, lo que les facilita conocer nuevas culturas mientras mejoran sus habilidades lingüísticas. Para los viajeros latinoamericanos, aprender francés conversacional en París o alemán en Fráncfort les proporciona experiencias memorables y oportunidades profesionales.

svetlana zhilkova 3

Los mejores destinos sin visado

Francia: famosa por su cultura, su gastronomía y sus monumentos históricos.

famosa por su cultura, su gastronomía y sus monumentos históricos. Italia: ofrece arte renacentista, ciudades románticas y comida de primera categoría.

ofrece arte renacentista, ciudades románticas y comida de primera categoría. España: famosa por sus animadas fiestas, sus playas soleadas y sus ricas tradiciones.

famosa por sus animadas fiestas, sus playas soleadas y sus ricas tradiciones. Alemania: combina ciudades dinámicas, paisajes pintorescos y una cultura vibrante.

combina ciudades dinámicas, paisajes pintorescos y una cultura vibrante. Irlanda: no forma parte del espacio Schengen, pero ofrece viajes sin visado con sus propias normas, conectadas con la Zona de Viaje Común del Reino Unido.

Consejos clave para viajeros latinoamericanos

Los visitantes latinoamericanos disfrutan de un acceso sin visado, pero las normas pueden cambiar. Los controles fronterizos internos y los sistemas de control digital pueden evolucionar, por lo que es recomendable consultar con los consulados para obtener la información más reciente. Recursos como CIBTvisas y Boundless ofrecen orientación clara sobre el ETIAS y los requisitos de entrada.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede visitar Europa sin visado?

La mayoría de los países latinoamericanos, incluidos México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, pueden entrar en los países Schengen durante un máximo de 90 días en cualquier periodo de 180 días.

¿Qué es el ETIAS y lo necesito?

El ETIAS es una autorización electrónica de viaje que entrará en vigor a finales de 2026. Los viajeros latinoamericanos deben solicitarla antes de visitar Europa.

¿Puedo prolongar mi estancia en Europa sin visado?

No. Permanecer más allá del límite de 90 días puede acarrear multas, deportación o prohibiciones. Las estancias prolongadas requieren visados nacionales.

¿Los viajes sin visado se aplican solo al turismo?

No. Se aplican al turismo, los negocios y el tránsito. El trabajo o los estudios requieren permisos adicionales.

