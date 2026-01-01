Uno Santa Fe | Lionel Scaloni

Video: Lionel Scaloni recibió el año del Mundial celebrando en la vereda en Pujato, en el sur de Santa Fe

El entrenador campeón del mundo, que pondrá en juego la corona en este 2026, estuvo acompañando a su familia, que vive a unos 40 kilómetros de Rosario. La sorpresa de los vecinos

1 de enero 2026 · 17:47hs
Video: Lionel Scaloni recibió el año del Mundial celebrando en la vereda en Pujato, en el sur de Santa Fe

Se sabe que Lionel Scaloni quiere tratar de tener una vida lo más normal posible, algo muy difícil a veces para un campeón del mundo. Sin embargo, en la casa de sus padres, en Pujato, en el sur de la provincia de Santa Fe, se siente uno más. Y este Año Nuevo lo recibió en la vereda.

El técnico bicampeón de América estuvo rodeado de sus afectos este 31 por la noche, en el marco de una jornada agobiante en nuestra región.

Con su casa de puertas abiertas y su gente en cuero, a la vista de los vecinos que podían con su asombro, Scaloni brindó seguramente por otro año lleno de logros, pero sobre todo de unión con los suyos, algo que se ve es de las cosas que más respeta.

Embed
Lionel Scaloni Santa Fe Pujato

Lo último

De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: Quiero jugar ese partido

De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: "Quiero jugar ese partido"

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Último Momento
De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: Quiero jugar ese partido

De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: "Quiero jugar ese partido"

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Las ventas de autos en Santa Fe crecieron más del 50% en 2025 y superaron el promedio nacional

Las ventas de autos en Santa Fe crecieron más del 50% en 2025 y superaron el promedio nacional

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

Ovación
Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

Unión arrancó el 2026 con un mensaje de identidad y emoción en redes

Unión arrancó el 2026 con un mensaje de identidad y emoción en redes

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe