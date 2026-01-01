Se sabe que Lionel Scaloni quiere tratar de tener una vida lo más normal posible, algo muy difícil a veces para un campeón del mundo. Sin embargo, en la casa de sus padres, en Pujato, en el sur de la provincia de Santa Fe, se siente uno más. Y este Año Nuevo lo recibió en la vereda.
Video: Lionel Scaloni recibió el año del Mundial celebrando en la vereda en Pujato, en el sur de Santa Fe
El entrenador campeón del mundo, que pondrá en juego la corona en este 2026, estuvo acompañando a su familia, que vive a unos 40 kilómetros de Rosario. La sorpresa de los vecinos
1 de enero 2026 · 17:47hs
El técnico bicampeón de América estuvo rodeado de sus afectos este 31 por la noche, en el marco de una jornada agobiante en nuestra región.
Con su casa de puertas abiertas y su gente en cuero, a la vista de los vecinos que podían con su asombro, Scaloni brindó seguramente por otro año lleno de logros, pero sobre todo de unión con los suyos, algo que se ve es de las cosas que más respeta.