Video: Lionel Scaloni recibió el año del Mundial celebrando en la vereda en Pujato, en el sur de Santa Fe El entrenador campeón del mundo, que pondrá en juego la corona en este 2026, estuvo acompañando a su familia, que vive a unos 40 kilómetros de Rosario. La sorpresa de los vecinos 1 de enero 2026 · 17:47hs

Se sabe que Lionel Scaloni quiere tratar de tener una vida lo más normal posible, algo muy difícil a veces para un campeón del mundo. Sin embargo, en la casa de sus padres, en Pujato, en el sur de la provincia de Santa Fe, se siente uno más. Y este Año Nuevo lo recibió en la vereda.

El técnico bicampeón de América estuvo rodeado de sus afectos este 31 por la noche, en el marco de una jornada agobiante en nuestra región.