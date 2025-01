Viernes en la ciudad de Santa Fe con alerta de temperaturas extremas por el calor

Qué implica el alerta amarillo: "establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

mapa_temp_extremas.png Mapa temperaturas extremas del Servicio Meteorológico Nacional gentileza

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Pronóstico extendido

El viernes en la ciudad de Santa Fe se presenta con una jornada soleada, buen tiempo, calor y 23.3° de temperatura a las 7.30 de la mañana y se espera que la máxima alcance los 37°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se mantiene la influencia de un sistema de alta presión frente las costas de provincia de Buenos Aires que estabiliza las condiciones en toda la región central y litoral del país. Esta situación permite que las condiciones de tiempo sean buenas y estables. No obstante, por el ingreso de aire desde el norte/noreste, se espera ascenso paulatino de las temperaturas, principalmente en las máximas durante el fin de semana y principios de la semana próxima. No se prevén eventos de lluvias en los próximos días.

El comienzo de fin de semana se espera con un sábado con cielo parcialmente nublado a soleado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas, 23° y suave ascenso en las máximas, 38°. Vientos moderados a leves del sector noreste.

En tanto el domingo se presentará con cielo mayormente despejado, condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 24° y máxima 40°. Vientos moderados del sector noreste.

Por último, lunes mayormente despejado con condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 25° y máxima 42°. Vientos moderados del sector norte/noreste.

• LEER MÁS: Cómo será el verano en Santa Fe: el pronóstico y las probabilidades de El Niño y La Niña