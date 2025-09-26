Violenta pelea en la cárcel de Las Flores dejó un interno herido y trasladado al Cullen

Un recluso de 34 años resultó herido y fue rescatado por personal penitenciario. Permanece internado con custodia

Una violenta pelea entre presos se desató en la noche del jueves en uno de los pabellones de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores. El incidente obligó a la intervención del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) , que utilizó postas de goma para controlar la situación y restablecer el orden.

Tras la intervención del personal penitenciario, uno de los reclusos resultó herido . Se trata de Jonatan Sosa , de 34 años, quien quedó tendido en el piso luego de la riña. El interno fue rescatado por los oficiales , asistido en la enfermería del penal y trasladado en ambulancia al hospital Cullen , donde recibió atención de urgencia en el área de Emergentología .

Internación y custodia

Sosa quedó internado en la sala penitenciaria del Cullen con custodia permanente, tras recibir curaciones y ser evaluado por los médicos del shockroom para pacientes críticos.

Intervención de la Fiscalía

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue notificada de la revuelta en la cárcel de Las Flores y del interno lesionado por impacto de posta de goma. Posteriormente, informaron a la Fiscalía de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó un informe médico sobre el estado de salud de Jonatan Sosa y un reporte del Servicio Penitenciario detallando los hechos.

• LEER MÁS: Detuvieron a un joven armado que disparó en medio de una discusión de tránsito en el microcentro de Santa Fe