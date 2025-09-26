Uno Santa Fe | pelea

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores dejó un interno herido y trasladado al Cullen

Un recluso de 34 años resultó herido y fue rescatado por personal penitenciario. Permanece internado con custodia

26 de septiembre 2025 · 11:48hs
Una violenta pelea entre presos se desató en la noche del jueves en uno de los pabellones de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores. El incidente obligó a la intervención del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), que utilizó postas de goma para controlar la situación y restablecer el orden.

Tras la intervención del personal penitenciario, uno de los reclusos resultó herido. Se trata de Jonatan Sosa, de 34 años, quien quedó tendido en el piso luego de la riña. El interno fue rescatado por los oficiales, asistido en la enfermería del penal y trasladado en ambulancia al hospital Cullen, donde recibió atención de urgencia en el área de Emergentología.

Internación y custodia

Sosa quedó internado en la sala penitenciaria del Cullen con custodia permanente, tras recibir curaciones y ser evaluado por los médicos del shockroom para pacientes críticos.

Intervención de la Fiscalía

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue notificada de la revuelta en la cárcel de Las Flores y del interno lesionado por impacto de posta de goma. Posteriormente, informaron a la Fiscalía de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó un informe médico sobre el estado de salud de Jonatan Sosa y un reporte del Servicio Penitenciario detallando los hechos.

