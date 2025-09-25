Detuvieron a un joven armado que disparó en medio de una discusión de tránsito en el microcentro de Santa Fe

El violento episodio sucedió en 1° Junta y 4 de Enero. Varios automovilistas grabaron la situación con sus celulares y aportaron las pruebas a las autoridades

Un violento hecho ocurrió en la tarde del miércoles en el microcentro de Santa Fe , cuando un conductor de 21 años fue detenido tras disparar con un arma de aire comprimido en medio de una discusión de tránsito. El episodio se produjo cerca de las 14 en la esquina de 1° Junta y 4 de Enero , donde automovilistas denunciaron haber sido intimidados por los disparos .

Persecución policial y detención

Según informaron fuentes policiales, tras la denuncia realizada al 911, oficiales de la Brigada Motorizada iniciaron un operativo cerrojo para dar con el sospechoso. Finalmente, el conductor fue interceptado y aprehendido en peatonal San Martín y Tucumán, donde también se secuestró el arma utilizada: una pistola muy similar a una 9 mm, aunque en realidad era un arma de aire comprimido que dispara balines.

Varios automovilistas grabaron la situación con sus celulares y aportaron las pruebas a las autoridades. El joven fue trasladado a la Comisaría 1ª de Santa Fe, mientras que su vehículo y el arma quedaron secuestrados como evidencia del hecho.

Imputación por intimidación pública

Desde la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe se informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que el detenido siga privado de su libertad. Al joven de 21 años, identificado como N. B., se le formará causa como presunto autor del delito de intimidación pública.

