Uno Santa Fe | Policiales | armado

Detuvieron a un joven armado que disparó en medio de una discusión de tránsito en el microcentro de Santa Fe

El violento episodio sucedió en 1° Junta y 4 de Enero. Varios automovilistas grabaron la situación con sus celulares y aportaron las pruebas a las autoridades

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de septiembre 2025 · 09:21hs
Violento episodio en 1° Junta y 4 de Enero terminó con un joven aprehendido por la policía

gentileza

Violento episodio en 1° Junta y 4 de Enero terminó con un joven aprehendido por la policía

Un violento hecho ocurrió en la tarde del miércoles en el microcentro de Santa Fe, cuando un conductor de 21 años fue detenido tras disparar con un arma de aire comprimido en medio de una discusión de tránsito. El episodio se produjo cerca de las 14 en la esquina de 1° Junta y 4 de Enero, donde automovilistas denunciaron haber sido intimidados por los disparos.

Embed

Persecución policial y detención

Según informaron fuentes policiales, tras la denuncia realizada al 911, oficiales de la Brigada Motorizada iniciaron un operativo cerrojo para dar con el sospechoso. Finalmente, el conductor fue interceptado y aprehendido en peatonal San Martín y Tucumán, donde también se secuestró el arma utilizada: una pistola muy similar a una 9 mm, aunque en realidad era un arma de aire comprimido que dispara balines.

Varios automovilistas grabaron la situación con sus celulares y aportaron las pruebas a las autoridades. El joven fue trasladado a la Comisaría 1ª de Santa Fe, mientras que su vehículo y el arma quedaron secuestrados como evidencia del hecho.

Imputación por intimidación pública

Desde la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe se informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que el detenido siga privado de su libertad. Al joven de 21 años, identificado como N. B., se le formará causa como presunto autor del delito de intimidación pública.

• LEER MÁS: Violencia y explotación sexual: hay tres detenidos tras el rescate de una adolescente privada de su libertad durante cinco años

armado tránsito detenido
Noticias relacionadas
Un recolector de residuos alertó a Gendarmería Nacional sobre el hallazgo de una granada de mano FMK 2 en plena calle

Hallaron una granada FMK 2 en plena calle: cómo fue el operativo para su traslado y resguardo

La mujer detenida junto a la droga secuestrada 

Intentó entrar cocaína para su esposo internado en el hospital Cullen y fue detenida

Triple crimen de Florencio Varela: Lara Morena Gutiérrez la más joven de las chicas asesinadas fue víctima de torturas según las autopsia

Triple crimen de Florencia Varela: la autopsia de Lara Morena Gutiérrez reveló que hubo tortura brutal

El triple femicidio conmueve al país. Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Foto: Infobae

Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Lo último

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Último Momento
Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Ovación
Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras