¿Wanchope Ábila es un problema o una solución?

El goleador de Colón Ramón Wanchope Ábila no está en su mejor versión futbolística y ahora le sumó un problema físico

Wanchope Ábila no arrancó bien el 2023 y ahora padece una pubalgia.

Ramón Ábila pasó a estar en la mira de todo el mundo Colón . El goleador que s upo ganarse el cariño de los hinchas, hoy es mirado de reojo y suma cuestionamientos. Y es que los últimos movimientos de Wanchope no fueron los mejores, ni dentro ni fuera de la cancha.

Y antes de su excursión mundialista, ponerse la camiseta de Instituto y trabajar con el plantel de la Gloria, teniendo contrato con Colón. Formas inadecuadas para un profesional que percibe un salario muy importante y que juega un club con tanta repercusión. Pero a eso le sumó su presente deportivo.

Y es que Wanchope no terminó de la mejor manera el 2022 sin marcar goles en los últimos tres partidos (Racing, Defensa y Justicia y Rosario Central) y lo arrancó muy mal ante Lanús, para sumar cuatro partidos sin anotar. Pero además, se lo observó en mala forma física.

Los hinchas mostraron su enojo por el rendimiento del goleador y de paso criticaron a Marcelo Saralegui por dejarlo los 90' y sacar al uruguayo José Neris. Indudablemente que el nombre de Ábila es importante y por ello, el DT lo mantuvo en cancha, aún en su peor versión.

No debe ser sencillo prescindir de un jugador de tanta trayectoria y por eso de los siete partidos que Saralegui lleva dirigidos, Wanchope fue titular en todos ellos y únicamente fue reemplazado contra Estudiantes cuando el equipo ganaba 3-0 y lo hizo a los 39' del segundo tiempo.

Sin embargo, para el partido ante Godoy Cruz, el entrenador no podrá contar con Ábila, ya que padece una pubalgia que lo marginará del choque frente al Tomba. Como para ratificar que el 2023 no arrancó con el pie derecho para el delantero sabalero.

De ser solución permanente y un jugador ireemplazable, se convirtió en un futbolista criticado y para muchos resistido. Seguramente que esas críticas tienen como origen su comportamiento fuera de la cancha, pero que sin dudas repercute en lo deportivo.

Así las cosas, habrá que aguardar su evolución física para saber cuando podrá ser tenido en cuenta. No hay dudas, que estando bien, Wanchope debe ser titular, pero en esta versión no le hace bien a Colón, ni tampoco a él mismo. Ábila debe volver a ser solución y no convertirse en un problema.