Mirtha Legrand criticó a Alberto Fernández: "¿Cómo se enamoraban de este gordito?"

Mirtha Legrand dejó claro en varias ocasiones que no tiene problemas en compartir sus opiniones con el público y en decir lo que piensa. En su programa, la diva de los almuerzos habló nuevamente de la denuncia de violencia de género que Fabiola Yañez hizo contra Alberto Fernández y los rumores sobre las supuestas amantes del expresidente.

Indignada por el escándalo, Legrand apoyó a la ex primera dama y lanzó una pregunta que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales: “¿Quién se enamora de este gordito?”, se preguntó.

En el programa de anoche, la Chiqui tuvo como invitados a los periodistas Jesica Bossi, Daniel Santoro y Alicia Barrios, quien había sido testigo en el caso después de que la exprimera dama le contara sobre la violencia que sufrió. También participaron el diputado Ricardo López Murphy y el abogado Fernando Burlando.

Mientras hablaban sobre el desprecio de Fernández hacia Fabiola, Mirtha sorprendió con un comentario inesperado. “¿Pero cómo se enamoraban de este gordito?”, dijo, causando risas en el estudio. “El poder, sin duda, tiene su atractivo, aunque no siempre de manera legítima”, intentó explicar Burlando. “Pero no estaban enamoradas”, agregó Bossi. “Nunca imaginé que vería que mujeres, no sé si prostitutas o de qué tipo, fueran a la Casa de Gobierno para acostarse con el presidente. Esa es la verdad”, continuó Legrand. “Es terrible”, confesó. “Con esos bigotes horribles. Espantosos”, añadió más tarde.

Embed - Mirtha filosa con Alberto Fernández por el maltrato a Fabiola Yañez: Lo trató de gordito e impostor

Más tarde, sorprendida, Legrand dijo más. Cuando López Murphy se preguntó cómo Fernández, con los problemas que enfrentaba Argentina y la tensión del momento, podía dedicar tiempo a esos asuntos, Mirtha lo llamó “impostor”. “Iba a las reuniones y levantaba el dedo, ‘el hombre que ataque a la mujer será juzgado’”, recordó.