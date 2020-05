Zuccarelli: "La negativa de Rondina no fue por un tema económico"

Sergio Rondina no viene a Unión por cuestiones personales y no económicas.

En Unión reinaba el optimismo respecto a la chance de que Sergio Rondina sea el técnico de Unión. Desde hacía tiempo que era la prioridad para suceder a Madelón y por ese motivo habían existido contactos entre el secretario técnico Martín Zuccarelli y Alex Rodríguez representante del entrenador.

El jueves por la tarde, Rondina mantuvo una charla vía Zoom con la dirigencia de Unión y con el mánager, justamente ese paso que había dado el Huevo hacía pensar que era concreta la posibilidad de sentarse en el banco rojiblanco. Arsenal pretendía renovarle el vínculo, pero el hecho de escuchar a los directivos tatengues generaba expectativas concretas para que venga a Santa Fe. Incluso desde el entorno dirigencial, notaban que a Rondina lo seducía y mucho esta posibilidad.

Sin embargo, en pocas horas la esperanza se diluyó por completo, dado que el técnico se comunicó con Zuccarelli para informarle que había tomado la decisión de quedarse en Arsenal. En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1, el mánager de Unión explicó los motivos de la negativa de Rondina.

"La verdad que nos causó un poco de sorpresa, tal cual él contó, el jueves a la tardecita tuvimos una primera reunión hablando de cuestiones futbolísticas, del proyecto deportivo, del plantel, de los puestos que consideraba reforzar. Fue una charla en muy buenos términos en donde las dos partes quedamos conformes", arrancó contando.

Para luego agregar "El viernes Sergio (Rondina) se iba a juntar por la mañana con su cuerpo técnico y nosotros por la tarde íbamos a dialogar con su representante (Alex Rodríguez) de la parte económica. Por la tarde Alex Rodríguez nos pasó la reunión para el lunes o martes y hoy al mediodía me llamó Sergio para comunicarme que se quedaban en Buenos Aires. Sabía su representante que el tema económico no sería una traba, la prioridad era Sergio y que el tema económico no iba a ser un impedimento para que sea el técnico de Unión".

Acerca de los motivos por los cuales no prosperó la negociación expresó: "Rondina tiene un cuerpo técnico muy numeroso, de ocho personas y algunos tenían la imposibilidad de trasladarse de Buenos Aires por cuestiones familiares y laborales. Y eso hizo que Sergio tome esta decisión. Cada cual elige trabajar donde desea, pero nosotros tuvimos la máxima ilusión y el máximo deseo para que sea el tecnico de Unión pero prefirió quedarse en Buenos Aires. El representante sabía que la cuestion no pasaba por lo económico y existen otros argumentos, además hay que tener en cuenta su relación con Arsenal".

Por último sobre esta cuestión Zuccarelli manifestó: "Estamos tranquilos, no hay nada para reprocharse, hicimos todo lo que esta a nuestro alcance para que sea el tecnico de Unión. Hay una situación en el medio, estamos en medio de una pandemia, que nos tiene a todos con una gran incertidumbre que nos dicta los tiempos, contra eso no hay que se pueda hacer y hay un respeto muy grande por las decisiones de los protagonistas".