Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

El delantero uruguayo deja Racing para jugar en Europa del Este y Unión cobrará por el 20% del pase de Adrián Balboa.

La transferencia de Adrián Balboa al fútbol ruso no solo impacta en Racing, que libera cupo y presupuesto, sino también en Unión , que conserva un porcentaje de la ficha. La operación, ya encaminada, generará un ingreso en dólares para el club rojiblanco, atento a cada movimiento del mercado.

El destino del delantero uruguayo será el Pari Nizhniy Novgorod , club que aceleró en las últimas horas para cerrar la incorporación. La negociación con Racing se destrabó cuando la entidad europea aceptó mejorar las condiciones de pago y acercarse a las pretensiones económicas del club de Avellaneda.

El primer ofrecimiento había sido de un millón de dólares sujeto al cumplimiento de objetivos. Sin embargo, desde la dirigencia académica marcaron que pretendían una cifra fija. La nueva propuesta llegó con ese monto garantizado, aunque con un esquema de pago en cuotas, condición que finalmente fue aceptada.

LEER MÁS: Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Cuánto dinero recibirá Unión por Adrián Balboa

En Santa Fe siguieron de cerca cada avance porque Unión conserva el 20% de los derechos económicos de Adrián Balboa. Con la cifra de transferencia establecida en torno al millón de dólares, al Tatengue le corresponderían aproximadamente 200 mil dólares, un ingreso significativo para su estructura financiera.

Este tipo de operaciones, muchas veces silenciosas, resultan claves para las economías de los clubes formadores o que supieron apostar por futbolistas que luego continúan su carrera en otras instituciones. En el caso rojiblanco, el movimiento representa oxígeno en medio de un mercado exigente.

El efecto en Racing tras la salida de Balboa

Para Racing, la salida de Balboa no solo implica una transferencia internacional, sino también la liberación de un cupo de extranjero, un detalle estratégico en plena planificación del plantel. Con ese lugar disponible, la dirigencia puede avanzar por otro atacante para reforzar la rotación ofensiva.

En ese contexto, comenzaron a sonar alternativas para reemplazar al uruguayo. La secretaría técnica analiza perfiles con movilidad y capacidad de presión alta, buscando un delantero que se adapte a un sistema dinámico y con amplitud por bandas.