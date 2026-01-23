Uno Santa Fe | Adrián Balboa

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

El delantero uruguayo deja Racing para jugar en Europa del Este y Unión cobrará por el 20% del pase de Adrián Balboa.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 14:58hs
Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

La transferencia de Adrián Balboa al fútbol ruso no solo impacta en Racing, que libera cupo y presupuesto, sino también en Unión, que conserva un porcentaje de la ficha. La operación, ya encaminada, generará un ingreso en dólares para el club rojiblanco, atento a cada movimiento del mercado.

Transferencia de Adrián Balboa al fútbol ruso

El destino del delantero uruguayo será el Pari Nizhniy Novgorod, club que aceleró en las últimas horas para cerrar la incorporación. La negociación con Racing se destrabó cuando la entidad europea aceptó mejorar las condiciones de pago y acercarse a las pretensiones económicas del club de Avellaneda.

El primer ofrecimiento había sido de un millón de dólares sujeto al cumplimiento de objetivos. Sin embargo, desde la dirigencia académica marcaron que pretendían una cifra fija. La nueva propuesta llegó con ese monto garantizado, aunque con un esquema de pago en cuotas, condición que finalmente fue aceptada.

LEER MÁS: Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Cuánto dinero recibirá Unión por Adrián Balboa

En Santa Fe siguieron de cerca cada avance porque Unión conserva el 20% de los derechos económicos de Adrián Balboa. Con la cifra de transferencia establecida en torno al millón de dólares, al Tatengue le corresponderían aproximadamente 200 mil dólares, un ingreso significativo para su estructura financiera.

Este tipo de operaciones, muchas veces silenciosas, resultan claves para las economías de los clubes formadores o que supieron apostar por futbolistas que luego continúan su carrera en otras instituciones. En el caso rojiblanco, el movimiento representa oxígeno en medio de un mercado exigente.

El efecto en Racing tras la salida de Balboa

Para Racing, la salida de Balboa no solo implica una transferencia internacional, sino también la liberación de un cupo de extranjero, un detalle estratégico en plena planificación del plantel. Con ese lugar disponible, la dirigencia puede avanzar por otro atacante para reforzar la rotación ofensiva.

En ese contexto, comenzaron a sonar alternativas para reemplazar al uruguayo. La secretaría técnica analiza perfiles con movilidad y capacidad de presión alta, buscando un delantero que se adapte a un sistema dinámico y con amplitud por bandas.

Adrián Balboa Unión Rusia Racing

Lo último

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Último Momento
Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Ovación
Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"