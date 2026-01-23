Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

El zaguero Maizon Rodríguez fue figura en el 0-0 de Unión ante Platense y se consolida como pilar de la nueva defensa tatengue

Unión tuvo varios puntos altos en su estreno en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, pero si hubo un futbolista que sobresalió por encima del resto fue Maizon Rodríguez. El defensor fue una verdadera muralla en el empate sin goles frente a Platense en el estadio 15 de Abril y ratificó que atraviesa el mejor momento desde su llegada al club.

En un partido cerrado, intenso y con pocos espacios, el zaguero se erigió como un estandarte defensivo. Seguro en el juego aéreo, firme en los cruces y con voz de mando permanente, Rodríguez transmitió solidez a toda la última línea y fue clave para que el Tatengue mantuviera el arco en cero en el debut.

Maizon Rodríguez, con un rendimiento que supera expectativas

Rodríguez llegó para ocupar un lugar sensible: el que dejó Franco Pardo, hoy en Racing. Sin embargo, su nivel no solo permitió que esa ausencia no se sintiera, sino que incluso lo posiciona por encima de lo que había mostrado su antecesor. Ya en la segunda parte de 2025 había evidenciado una clara evolución, y ante Platense dio otro paso firme en esa consolidación.

Formó una dupla cada vez más aceitada con Valentín Fascendini, a quien potencia desde el liderazgo y la lectura de juego. Juntos lograron neutralizar a los atacantes del Calamar, que casi no pudieron generar situaciones claras dentro del área rojiblanca.

Números que respaldan su actuación en Unión

El gran partido de Rodríguez no solo se percibió desde lo visual, sino también en las estadísticas. Según los registros del perfil especializado @FutbolScan, el central fue líder absoluto en los principales rubros defensivos del encuentro:

-1º en despejes: 8

-1º en intercepciones: 3

-1º en entradas exitosas: 3/3

-1º en acciones defensivas totales: 15

-Duelos ganados: 11/11

-No fue gambeteado en todo el partido

Datos que reflejan con claridad su dominio en el fondo y su capacidad para imponerse en cada duelo individual.

Firme atrás y claro con la pelota

Más allá de su fortaleza defensiva, Rodríguez también se animó a ser una salida limpia desde el fondo en varios pasajes del partido. Con pases firmes y decisiones simples, ayudó a que Unión pudiera salir jugando ante la presión inicial de Platense.

En un equipo que todavía busca ajustar detalles ofensivos, contar con un defensor en este nivel es una base más que sólida. Maizon Rodríguez no solo fue figura en el debut: hoy es uno de los pilares sobre los que se apoya el nuevo Unión.