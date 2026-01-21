Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión hace cuentas por la inminente venta de Adrián Balboa a Nizhniy Novgorod

Racing está muy cerca de concretar la venta del delantero Adrián Balboa a Nizhniy Novgorod de Rusia. Unión tiene el 20% del pase

Ovación

Por Ovación

21 de enero 2026 · 14:36hs
Desde Europa del Este llegó un llamado que captó la atención de Unión. No fue un simple sondeo ni una consulta, ya que un club de Rusia avanzó con decisión por Adrián Balboa y el impacto ya se siente. No solo por el negocio que representa para Racing, sino también al Tate que precisa dólares como el agua.

Nizhniy Novgorod aceleró a fondo y presentó una propuesta que dejó a Racing a un paso de cerrar la operación. Sobre la mesa hay un millón de dólares por el 80% del pase, a pagar en cuota, y un clima de negociación que en pocas horas pasó de la cautela al optimismo.

Unión espera los réditos por la venta de Balboa

Tan firme es el escenario que en la Academia ya trabajan en el día después: el chileno Damián Pizarro aparece como el nombre apuntado para ocupar el lugar que dejaría el delantero uruguayo, una señal inequívoca de que la salida está prácticamente cantada.

Unión, pendiente del dinero que pueda entrar por Adrián Balboa.

Pero el movimiento no se agota en Avellaneda. En Santa Fe, Unión sigue cada detalle con lupa, ya que conserva el 20% de la ficha y sabe que la transferencia puede significar un ingreso clave para sus arcas. Por eso, más allá de los montos generales, la atención está puesta en la letra chica.

La operación no contempla la totalidad de la ficha y, además, el propio Rocky es dueño del 10% de sus derechos, un dato que obliga a hacer cuentas finas. Cómo se reparte ese millón, qué porcentaje termina efectivamente en manos de Unión y bajo qué condiciones se formaliza el acuerdo son las preguntas que hoy dominan la escena. Rusia empuja, Racing se prepara y Unión espera. El desenlace parece cercano, pero todavía quedan números por acomodar antes de que Rockey haga las valijas.

