Atlético de Rafaela sueña y San Martín de Formosa resiste: la final del Federal A define un ascenso

Atlético de Rafaela y San Martín, se enfrentan este domingo por el segundo ascenso a la Primera Nacional. La serie está abierta tras el 1-0 de la ida y habrá transmisión televisiva.

14 de diciembre 2025 · 13:56hs
Atlético de Rafaela sueña y San Martín de Formosa resiste: la final del Federal A define un ascenso

Noventa minutos separan a Atlético de Rafaela y San Martín de Formosa de un objetivo que puede cambiar el rumbo de sus proyectos deportivos. En el Nuevo Monumental, La Crema intentará capitalizar la ventaja mínima lograda como visitante, mientras que el conjunto formoseño buscará revertir la historia en una final cargada de tensión.

Día, horario y cómo seguir el partido

El partido de vuelta de la final del Torneo Federal A se disputará este domingo desde las 18:30, con Marcos Liuzzi como árbitro principal. El encuentro contará con transmisión en vivo por DSports, lo que permitirá seguir cada detalle de una definición que promete intensidad de principio a fin.

Domínguez lo hizo de nuevo: Estudiantes venció por penales a Racing y es campeón del Clausura

Un resultado corto que mantiene la serie abierta

El 1-0 conseguido por Atlético en Formosa dejó la llave lejos de estar resuelta. El equipo rafaelino sabe que un gol propio puede encaminar la serie, pero también que cualquier desajuste defensivo puede devolverle la ilusión a San Martín, que necesita ganar para forzar al menos los penales.

Atlético de Rafaela construyó su llegada a esta instancia desde la regularidad, con pasajes de buen fútbol y eficacia en los cruces decisivos de la Reválida. San Martín, por su parte, se fortaleció en la adversidad: superó varias rondas de playoffs y llega con rodaje competitivo y la convicción de poder dar el golpe fuera de casa.

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

La final no solo pone en juego un ascenso. Para Atlético, representa la chance de recomponer rápidamente su lugar en la estructura del fútbol nacional. Para San Martín, significa una oportunidad inédita de escribir la página más importante de su historia deportiva. En Rafaela, el Federal A baja el telón con una definición que promete emoción hasta el final.

