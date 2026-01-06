Barcelona y Athletic Club ponen primera en Arabia Saudita por la Supercopa de España

Barcelona y Athletic Club abren la Supercopa de España en Arabia Saudita con la mira puesta en la final, donde ya espera el ganador del clásico madrileño.

La Supercopa de España levanta el telón este miércoles en Arabia Saudita con un duelo de alto voltaje entre Barcelona y Athletic Club , dos equipos con identidades bien marcadas que buscarán el pase a la final ante el ganador de Real Madrid y Atlético de Madrid , en un escenario neutral y de máxima exigencia.

El encuentro se disputará desde las 16.00 (hora argentina) en el King Abdullah Sports City de Yeda , con arbitraje de Isidro Díaz de Mera Escuderos y la asistencia del VAR a cargo de Jorge Figueroa Vázquez , en una semifinal que promete intensidad, ritmo alto y detalles tácticos decisivos.

Barcelona, solidez colectiva y poder ofensivo

El equipo dirigido por Hansi Flick llega en un momento inmejorable. Barcelona acumula ocho triunfos consecutivos en todas las competencias y se consolidó como líder de LaLiga, respaldado por un funcionamiento aceitado, presión alta sostenida y una circulación limpia desde la primera línea.

El conjunto catalán viene de imponerse en el derbi ante Espanyol y buscará trasladar ese dominio al plano internacional. Aunque Ronald Araújo volvió a la convocatoria, su presencia desde el arranque no está garantizada. El peso ofensivo recaerá en la velocidad y desequilibrio de Lamine Yamal, el desborde de Raphinha y la jerarquía goleadora de Robert Lewandowski, bien abastecido por los interiores.

Athletic Club, intensidad vasca y ambición de golpe

El Athletic Club de Ernesto Valverde llega con un recorrido más irregular en LaLiga, donde ocupa la octava posición, pero mantiene intacta su competitividad. El empate reciente ante Osasuna dejó señales de un equipo que presiona alto, transita rápido y no negocia intensidad, incluso ante rivales de mayor posesión.

Las principales cartas del conjunto vasco estarán en la explosión de Iñaki y Nico Williams, junto a la claridad entre líneas de Oihan Sancet, futbolistas llamados a capitalizar cualquier desajuste defensivo del rival y romper la lógica que anticipa una final entre gigantes.

Antecedentes y contexto de la semifinal

El último cruce entre ambos fue el 22 de noviembre de 2025, por LaLiga, con una contundente victoria del Barcelona por 4-0 en el Camp Nou, resultado que sirve como referencia, pero no garantiza desenlaces en un partido único y en terreno neutral.

El ganador de esta semifinal se medirá en la final con el vencedor del choque entre Real Madrid y Atlético de Madrid, programado para el jueves. Más allá del favoritismo, la Supercopa de España vuelve a demostrar que, en partidos decisivos, el margen de error es mínimo y la eficacia suele marcar la diferencia.

Datos del partido

Supercopa de España – Semifinal

Barcelona vs Athletic Club

Estadio: King Abdullah Sports City, Yeda (Arabia Saudita)

Hora: 16.00 (Argentina) – TV: Flow Sports

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos | VAR: Jorge Figueroa Vázquez

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Athletic Club: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams; Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.