Bichi Fuertes: "En Colón la tuve que remar muchísimo"

En diálogo con Fox Sports, el Bichi Esteban Fuertes habló de su paso por Colón y lo que siginifica ser el goleador histórico, a la vez que contó los motivos que lo llevaron a radicarse en Santa Fe. Además reconoció que los comienzos en el Sabalero no fueron fáciles y habló sobre su nueva faceta de comentarista.

"Hay que cuidarse, tratar de llevar esto de la mejor manera, seguir las normas que impuso el gobierno para que se haga llevadero y pase lo más rápido posible. La cuarentena me impide comentar la Copa Libertadores, pero después llevo una vida normal en familia, con mi esposa y mis hijos. Tengo una vida tranquila, pero sin viajar a Buenos Aires para comentar fútbol". comentó sobre la manera en que pasa sus días.

Sobre su rol periodístico dijo: "Es algo nuevo, arranqué comentado la final de la Copa Sudamericana que jugó Colón y me gustó y a la gente del canal (ESPN) también le gustó mi trabajo, Y a raíz de eso me convocaron para este año, asi que feliz en esta nueva etapa de trabajo".

"Me recibí de técnico hace 10 u 11 años, hice el curso mientras jugaba, pero en el futbol te pueden aparecer un millón de opfertas y después no tener ninguna. Y en el medio aparecen cosas nuevas, como por ejemplo la de comentar fútbol que me encanta. No es lo mismo que jugar, pero lo disfruto mucho", expredó el Bichi.

Respecto a los motivos que lo llevaron a vivir en Santa Fe contó: "Nos radicamos en Santa Fe, tengo una nena de 14 años que esta en la escuela, un hijo que está en la facultad, ellos tienen sus amigos, sus cosas. Se criaron acá y más que ya no juego no los podés llevar de un lado al otro. Era una buena opción quedarnos y somos felices. Vivimos bien acá, es una ciudad tranquila y no nos podemos quejar".

Para luego agregar "Fueron muchos años acá, la mitad de mi vida como profesional la viví en Santa Fe, me atrapó Colón y su hinchada y cuando uno siente eso se le hace muy difícil moverse a otro lugar. El mote de ídolo te lo pone y te lo saca la gente, porque la gente te pone en ese lugar a medida que van pasando los partidos y vos vas demostrando, sino es muy difícil".

Y sobre su etapa en Colón manifestó: "Lo mío fue de menor a mayor, porque cuando llegué, las cosas no me iban del todo bien. La tuve que remar muchísimo y después en base a sacrificio, voluntad y fuerza de goles se fue revirtiendo y de allí el reconocimiento de la gente".

Por último indicó: "Es algo muy lindo ser el máximo goleador en la historia de Colón, la otra vez veía unas imágenes que me mandaron, ahora con esto de la cuarentena todo el mundo está con lo de las redes sociales. Y había un par de páginas que ponía a los ídolos de cada club y estaban Maradona, el Tata Martino, la Bruja Verón, Martín Palermo y verme a mí fue muy lindo. Nunca me hubiese imaginado conseguir este logro, con tantos goles, pero el fútbol es así".