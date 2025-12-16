Colón habría cerrado un acuerdo de palabra con Tiago Cravero y apunta a firmarlo esta semana

Colón aceleró las gestiones por Tiago Cravero y ya existiría un acuerdo de palabra. El volante central podría firmar su contrato en los próximos días.

Colón dio un paso decisivo en el mercado de pases y quedó muy cerca de cerrar la incorporación de Tiago Cravero , mediocampista central que aparece como una de las prioridades para Ezequiel Medrán . Según pudo saber UNO Santa Fe, existiría un acuerdo de palabra entre las partes y el contrato podría firmarse antes de que finalice la semana .

De concretarse la operación, Cravero se convertiría en el tercer refuerzo del Sabalero , luego de las llegadas ya confirmadas del defensor Leandro Allende y del arquero Matías Budiño , ambos ya integrados a la planificación del plantel para la temporada 2026.

Un mediocampista funcional al modelo de juego

Con 23 años, Cravero es un volante central con intensidad en la recuperación y lectura táctica, cualidades que encajan con la idea futbolística que pretende implantar Medrán. En el cuerpo técnico lo consideran una pieza capaz de ordenar el mediocampo, sostener el equilibrio defensivo y darle continuidad al primer pase.

En la última temporada, el futbolista acumuló 19 partidos oficiales y 1.447 minutos en cancha, consolidándose como una alternativa confiable en la mitad de la cancha. Además, suma antecedentes en la Liga Profesional, donde defendió la camiseta de Belgrano, experiencia que le permitió foguearse en un contexto de mayor exigencia.

Expectativa y definiciones en las próximas horas

La negociación no estuvo exenta de complejidades, ya que Cravero pertenece a Belgrano y viene de jugar a préstamo en San Miguel, con contrato vigente hasta junio de 2026. Sin embargo, el avance de las charlas permitió acercar posiciones y dejar la operación a un paso de la confirmación.